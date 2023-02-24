  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Трубин – претендент на звание игрока недели в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин – претендент на звание игрока недели в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Украинец поборется с тремя другими номинантами

Трубин – претендент на звание игрока недели в Лиге Европы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин вошел в четверку претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

"Горняки" в ответном матче обыграли французский "Ренн" по сумме двух матчей (1:2, 5:4 пенальти) и вышли в 1/8 финала турнира. Трубин стал героем встречи, выиграв серию пенальти. Еще несколько раз он спасал "Шахтер" в игровое время.

Конкурентами украинца являются полузащитник "Байера" Флориан Вирц (гол+ассист в игре с "Монако"; 3:2, 5:3 пен.), хавбек "Ювентуса" Анхель Ди Мария (хет-трик в матче с "Нантом"; 3:0) и защитник "Униона" Йосип Юранович (гол+ассист в поединке с "Аяксом"; 3:1).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

Читайте такжеWhoScored: Трубин - герой матча Ренн - Шахтер. Автор автогола Белосян - антигерой
По теме
yellow-arrow
"Трубин - просто топ". Йовичевич отсыпал комплиментов своему подопечному
yellow-arrow
Йовичевич: Снимаю кепку перед командой – огромный респект
yellow-arrow
Удача Шахтера, счастье Трубина. Ренн - Шахтер 2:1 (4:5 пен.). Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Унион (Берлин) Анатолий Трубин Флориан Виртц Йосип Юранович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде