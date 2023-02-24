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Трубин – претендент на звание игрока недели в Лиге Европы
Украинец поборется с тремя другими номинантами
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин вошел в четверку претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
"Горняки" в ответном матче обыграли французский "Ренн" по сумме двух матчей (1:2, 5:4 пенальти) и вышли в 1/8 финала турнира. Трубин стал героем встречи, выиграв серию пенальти. Еще несколько раз он спасал "Шахтер" в игровое время.
Конкурентами украинца являются полузащитник "Байера" Флориан Вирц (гол+ассист в игре с "Монако"; 3:2, 5:3 пен.), хавбек "Ювентуса" Анхель Ди Мария (хет-трик в матче с "Нантом"; 3:0) и защитник "Униона" Йосип Юранович (гол+ассист в поединке с "Аяксом"; 3:1).
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
Who are you voting for? ????️????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2023
⭐️ Ángel Di María
⭐️ Florian Wirtz
⭐️ Josip Juranović
⭐️ Anatoliy Trubin@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
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