Трубин – претендент на звание игрока недели в Лиге Европы

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин вошел в четверку претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

"Горняки" в ответном матче обыграли французский "Ренн" по сумме двух матчей (1:2, 5:4 пенальти) и вышли в 1/8 финала турнира. Трубин стал героем встречи, выиграв серию пенальти. Еще несколько раз он спасал "Шахтер" в игровое время.

Конкурентами украинца являются полузащитник "Байера" Флориан Вирц (гол+ассист в игре с "Монако"; 3:2, 5:3 пен.), хавбек "Ювентуса" Анхель Ди Мария (хет-трик в матче с "Нантом"; 3:0) и защитник "Униона" Йосип Юранович (гол+ассист в поединке с "Аяксом"; 3:1).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

Who are you voting for? ????️????



⭐️ Ángel Di María

⭐️ Florian Wirtz

⭐️ Josip Juranović

⭐️ Anatoliy Trubin@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL