"Трубин - просто топ". Йовичевич отсыпал комплиментов своему подопечному

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал выступление Анатолия Трубина, а также дебют Кевина Келси в матче против "Ренна" (1:2, 3:3 общ, 5:4 пенальти) в 1/16 финала Лиги Европы.

"Трубин сам по себе, вы знаете, для меня топ. Просто топ – других слов нет для него. Не только относительно пенальти, а его личность, его зрелость: как он защищает ворота, как играет ногами – у него есть все, что должен иметь топовый голкипер. И я счастлив, что он в "Шахтере". Надеюсь, еще немного подержится у нас, чтобы приобрести зрелости. Чтобы, когда перейдет в другой клуб, сразу завоевал место и был одним из лучших в Европе. Это мое личное мнение.

Относительно Кевина тоже поразила его персональность. 18 лет, вышел за нас, не играл несколько месяцев, но и пространство захватывал, зону брал, сохранил несколько мячей спиной. Это очень тяжело – войти в такую игру, как эта. В общем, что сказать. Действительно, подниму руки и сниму кепку перед командой за то, что они показали, что делаем историю. Потому что этого не было написано в нашей жизни вчера, сегодня, но, наверное, мы рисуем наше прекрасное будущее", - сказал Йовичевич.