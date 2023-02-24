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Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Жребий брошен
Фото: shakhtar.com
В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника узнал "Шахтер" - единственный украинский клуб, который продолжит борьбу в еврокубках. Отметим, что донецкий клуб был несеяным.
Жребий определил в соперники для горняков представителя чемпионата Нидерландов - "Фейеноорд".
Первые матчи запланированы на 9 марта, вторые состоятся 16 марта. Первая игра для дончан будет номинально домашней.
???????? Shakhtar Donetsk vs Feyenoord ????????#UELdraw || #UEL pic.twitter.com/k3R3IKlpzK— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2023
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