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Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
(4 голосов)

Жребий брошен

Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Фото: shakhtar.com

Новина українською

В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника узнал "Шахтер" - единственный украинский клуб, который продолжит борьбу в еврокубках. Отметим, что донецкий клуб был несеяным.

Жребий определил в соперники для горняков представителя чемпионата Нидерландов - "Фейеноорд".

Первые матчи запланированы на 9 марта, вторые состоятся 16 марта. Первая игра для дончан будет номинально домашней.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (15)
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Comment06 (Украина)
24.02.2023 в 14:48
Удача пока не отвернулась! Могло быть гораздо хуже(Арсенал, немцы, испанцы, турки). Теперь подтянуть физику, восстановить Крыськива, Степаненко, Траоре, адаптировать Килси, выписать пенделей Сикану с Бондарем, убрать Матвиенко, не продать Трубина- и шансы 50 на 50!
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0
0
La Scala (Milano)
24.02.2023 в 14:50
А чим Матвієнко завинив?
Ответить
+1
0
Comment06 (Украина)
24.02.2023 в 14:53
Фактично привіз два голи
0
0
Romerik (YNWA)
24.02.2023 в 14:46
Шанси 60 на 40, але грати можна. Далеко не найгірший варіант. Це той же Ренн, тільки який йде на першому місці в ередивізії. Але Ренн тож йшов в лідерах ліги 1))
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
24.02.2023 в 14:07
Намного лучше чем могло бы быть. Если бы выпал Сосьедад, то это вообще без шансов - видел их игры в этом сезоне, то еще Арсенал не так плохо было бы как испанцы. А с Фейе будет интересно.
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+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.02.2023 в 13:49
Редакция, нах вы две одинаковые темы рядом ставите?
Ответить
+2
-4
nadobi (Полтава)
24.02.2023 в 14:10
Скажи спасибо, что не сразу три: на что не пойдешь ради просмотров
Ответить
0
-3
Wille_kiev (Украина)
24.02.2023 в 13:38
С учётом того, что в конце оставались Арсенал, Бетис, Сосьедад и Фейенорд, то это лучший варик!
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+5
0
avatar
okolegko (Київ)
24.02.2023 в 13:27
Це саме те, що потрібно на даному етапі. Суперник по силам, все інше в ногах і головах гравців Шахтаря
Ответить
+5
-1
kuandrew (Львов)
24.02.2023 в 13:25
Норм..Можна грати
Ответить
+6
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.02.2023 в 13:25
Мав надію на Ференцварош, але теж не найгірший варіант.
Ответить
+2
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.02.2023 в 13:24
Ж О П А
Ответить
0
-8
aleks68
24.02.2023 в 13:31
Ж О П А-это барселона
Ответить
+5
-3
Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.02.2023 в 14:11
Да, это Эспаньол
0
-4
aleks68
24.02.2023 в 14:18
именно фк барселона
+3
0

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