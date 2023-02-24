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Заядлый болельщик Шахтера. Эмоции Мудрика после отраженного Трубиным пенальти

Лига Европы
(1 голосов)

Михаил смотрел матч своего бывшего клуба

Заядлый болельщик Шахтера. Эмоции Мудрика после отраженного Трубиным пенальти

Фото: УАФ

Новина українською

В четверг, 23 февраля, донецкий "Шахтер" в драматическом матче победил французский "Ренн" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Судьба поединка решалась в серии пенальти, где Анатолий Трубин потянул три удара с точки и вывел команду в следующий раунд турнира.

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Как оказалось, вингер "Челси" Михаил Мудрик внимательно наблюдал за игрой своего бывшего клуба. Украинец опубликовал Stories в Instagram, на которой видно как Трубин взял удар Доку. Михаил не скрывал своих радостных эмоций. Он похвалил соотечественника, прикрепив эмодзи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Михаил Мудрик Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Аlеx_FоrzаМіlan (Kиїв)
24.02.2023 в 11:07
А камера как бы случайно все засняла
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