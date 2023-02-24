Заядлый болельщик Шахтера. Эмоции Мудрика после отраженного Трубиным пенальти

В четверг, 23 февраля, донецкий "Шахтер" в драматическом матче победил французский "Ренн" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Судьба поединка решалась в серии пенальти, где Анатолий Трубин потянул три удара с точки и вывел команду в следующий раунд турнира.

Как оказалось, вингер "Челси" Михаил Мудрик внимательно наблюдал за игрой своего бывшего клуба. Украинец опубликовал Stories в Instagram, на которой видно как Трубин взял удар Доку. Михаил не скрывал своих радостных эмоций. Он похвалил соотечественника, прикрепив эмодзи.