Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заядлый болельщик Шахтера. Эмоции Мудрика после отраженного Трубиным пенальти
Михаил смотрел матч своего бывшего клуба
Фото: УАФ
В четверг, 23 февраля, донецкий "Шахтер" в драматическом матче победил французский "Ренн" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Судьба поединка решалась в серии пенальти, где Анатолий Трубин потянул три удара с точки и вывел команду в следующий раунд турнира.
Как оказалось, вингер "Челси" Михаил Мудрик внимательно наблюдал за игрой своего бывшего клуба. Украинец опубликовал Stories в Instagram, на которой видно как Трубин взял удар Доку. Михаил не скрывал своих радостных эмоций. Он похвалил соотечественника, прикрепив эмодзи.
Популярное сейчас
- Йовичевич: Снимаю кепку перед командой – огромный респект
- Ренн - Шахтер 2:1 (пен 4:5). Трубин продлевает евровесну
- ВАР отменил гол Шахтера в матче с Ренном. Игра рукой – Видео
- Ренн - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО