Бразильский день в Манчестере. МЮ - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Барселона, которые встречались в рамках 1/16 финала Лиги Европы. В Испании была зафиксирована ничья 2:2. В Англии лучше игру начали каталонцы, вышедшие вперед благодаря реализованному Левандовским пенальти. Но после перерыва свое слово сказали бразильские легионеры МЮ – Фред сравнял, а Антони забил победный. Манкунианцы сыграют в 1/8 финала.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

23 февраля. Манчестер. Олд Траффорд

МЮ – Барселона 2:1

Голы: Фред 47, Антони 73 – Левандовский 18 пен.