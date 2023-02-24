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Бразильский день в Манчестере. МЮ - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Барселона, Лига Европы, 23 февраля 2023
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Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Барселона, которые встречались в рамках 1/16 финала Лиги Европы. В Испании была зафиксирована ничья 2:2. В Англии лучше игру начали каталонцы, вышедшие вперед благодаря реализованному Левандовским пенальти. Но после перерыва свое слово сказали бразильские легионеры МЮ – Фред сравнял, а Антони забил победный. Манкунианцы сыграют в 1/8 финала.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
23 февраля. Манчестер. Олд Траффорд
МЮ – Барселона 2:1
Голы: Фред 47, Антони 73 – Левандовский 18 пен.
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