"Это победа для всей Украины". Палкин - об успехе Шахтера в матче Лиги Европы

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался после победы команды над "Ренном" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Дорогие друзья! С невероятной победой вас над "Ренном" и выходом в следующий раунд Лиги Европы УЕФА! Это победа для всей Украины, для каждого, кто верит в нашу великую победу в борьбе за независимость! Слава Украине!", — написал Палкин в своем Facebook.