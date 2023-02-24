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"Это победа для всей Украины". Палкин - об успехе Шахтера в матче Лиги Европы

Лига Европы
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Генеральный директор "горняков" поделился своими эмоциями

"Это победа для всей Украины". Палкин - об успехе Шахтера в матче Лиги Европы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался после победы команды над "Ренном" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Дорогие друзья! С невероятной победой вас над "Ренном" и выходом в следующий раунд Лиги Европы УЕФА! Это победа для всей Украины, для каждого, кто верит в нашу великую победу в борьбе за независимость! Слава Украине!", — написал Палкин в своем Facebook.

Напомним, жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится сегодня, 24 февраля, в 13:00 по Киеву. Потенциальные соперники "горняков".

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Ренн
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