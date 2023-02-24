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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн
Шахтер узнает своего соперника
Сегодня, 24 февраля, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Свой путь на турнире продолжает и представитель Украины – донецкий "Шахтер", который накануне драматично в серии пенальти прошел "Ренн". Начало процедуры в 13:00.
Итак, на этом этапе сыграют 16 команд – восемь клубов, занявших первые места в группах Лиги Европы, и восемь клубов, прошедших предыдущий этап плей-офф. Первые будут сеяными и ответные матчи сыграют на своем поле.
На этом этапе не могут пересечься команды из одной ассоциации.
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Сеяные
"Арсенал"
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Не сеяные
"Ювентус"
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Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 9 марта, вторые состоятся 16 марта.
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