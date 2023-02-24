Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн

Сегодня, 24 февраля, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Свой путь на турнире продолжает и представитель Украины – донецкий "Шахтер", который накануне драматично в серии пенальти прошел "Ренн". Начало процедуры в 13:00.

Итак, на этом этапе сыграют 16 команд – восемь клубов, занявших первые места в группах Лиги Европы, и восемь клубов, прошедших предыдущий этап плей-офф. Первые будут сеяными и ответные матчи сыграют на своем поле.

На этом этапе не могут пересечься команды из одной ассоциации.

Сеяные "Арсенал"

"Бетис"

"Фенербахче"

"Ференцварош"

"Фейеноорд"

"Фрайбург"

"Реал Сосьедад"

"Унион Сент-Жилуаз" Не сеяные "Ювентус"

"Байер"

"Манчестер Юнайтед"

"Рома"

"Севилья"

"Шахтер"

"Спортинг"

​​​​​​​"Унион" Берлин

Результаты жеребьевки

-//-

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 9 марта, вторые состоятся 16 марта.