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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн

Лига Европы
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Шахтер узнает своего соперника

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн

Новина українською

Сегодня, 24 февраля, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Свой путь на турнире продолжает и представитель Украины – донецкий "Шахтер", который накануне драматично в серии пенальти прошел "Ренн". Начало процедуры в 13:00.

Итак, на этом этапе сыграют 16 команд – восемь клубов, занявших первые места в группах Лиги Европы, и восемь клубов, прошедших предыдущий этап плей-офф. Первые будут сеяными и ответные матчи сыграют на своем поле.

На этом этапе не могут пересечься команды из одной ассоциации.

Сеяные

"Арсенал"
"Бетис"
"Фенербахче"
"Ференцварош"
"Фейеноорд"
"Фрайбург"
"Реал Сосьедад"
"Унион Сент-Жилуаз"

Не сеяные

"Ювентус"
"Байер"
"Манчестер Юнайтед"
"Рома"
"Севилья"
"Шахтер"
"Спортинг"
​​​​​​​"Унион" Берлин
Результаты жеребьевки

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Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 9 марта, вторые состоятся 16 марта.

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В статье: Лига Европы жеребьевка Шахтер (Донецк)
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