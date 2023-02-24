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Трубин: Шахтер был командой воинов, которые не хотели проигрывать

Лига Европы
(6 голосов)

Голкипер также выразил благодарность защитникам Украины

Трубин: Шахтер был командой воинов, которые не хотели проигрывать

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин поделился эмоциями после победы над "Ренном" (3:3 - по сумме двух матчей, 5:4 по пенальти) в 1/16 финала Лиги Европы.

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"Не хочу говорить, что это моя заслуга, потому что прежде всего - это заслуга наших воинов. Сегодня ровно год, как началась полномасштабная война, поэтому хочу выразить им большую благодарность - без них, их усилий не было бы этого матча и футбола в Украине.

Второе - это командная работа. Было столько сделано до матча, что осталось только выполнить. Очень благодарен каждому, кто играл, кто болел - каждому болельщику, кто был на стадионе или в Украине. Мы это все чувствуем.

Сегодня "Шахтер" был командой воинов, которые не хотели проигрывать. Мы очень надеемся, что эта победа придаст уверенности и радости нашим украинцам и наша главная цель - победа - впереди", - сказал Трубин.

Напомним, что Трубин попал в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Анатолий Трубин
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Источник:
Tribuna

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