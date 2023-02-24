Защитник Шахтера: Это чудо. Нам еще и повезло на последних минутах

Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал победу над "Ренном" (3:3 - по сумме двух матчей, 5:4 по пенальти) в 1/16 финала Лиги Европы.

– Матч получился очень ярким. Опиши свои чувства и эмоции команды?

– Все безгранично рады! Это действительно чудо – то, что мы сделали. Нам немного и повезло на последних минутах, но игра была тяжелой, мы отдали все силы и, я считаю, заслуживали этого результата.

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– Были готовы к тому, что матч может стать столь сложным?

– Понимали, что он будет очень сложным, ведь они играют дома – это болельщики, их поле, родной стадион. Но мы тоже готовились: и к пенальти готовились накануне, и в принципе к такой игре были готовы.

– Чем этот "Ренн" отличался от того, что был в первом матче?

– Возможно, нас немного недооценивали, возможно еще какой-то психологический фактор. Плюс мы тогда играли дома – нас в Варшаве хорошо поддерживали, и это было видно, слышно. Можно сказать, что это были две разные игры.

– А сейчас на стадионе чувствовалась поддержка украинцев?

– В некоторых моментах я слышал наш сектор, но это было нечасто, потому что очень мало пауз давали болельщики "Ренна" – они тоже были невероятны, пели и свистели всю игру.

– А что произошло, когда ты забил пенальти и начался обмен эмоциями с вратарем "Ренна"?

– Это тоже такой психологический фактор: я, когда забил, переиграл его именно психологически, но не имел никакого злого умысла, а просто кайфовал в этот момент – смотрел на болельщиков и ждал их реакцию.

– Ты получил желтую карточку, по которой пропустишь следующий матч. Справедливой ли она была?

– Она-то справедлива, потому что я просто срубил их игрока. Но, считаю, она была необходима, потому что там могла пройти очень опасная контратака, как была до этого, и произошла где-то на 110-й минуте, - сказал Конопля.