Короли новых правил. Уникальное достижение Шахтера в еврокубках

Летом 2021 года УЕФА отменил правило выездного гола, согласно которому, в случае ничейного счета по итогам двухматчевого противостояния на вылет дальше проходила команда, больше забившая на выезде. Начиная с сезона-2021/21, при равном счете по итогам двух встреч игра переходит в овертайм.

"Шахтер" с тех пор всего трижды играл в паре плей-офф и в двух крайних случаях сполна воспользовался нововведением. Другой такой команды в Европе просто не найти.

Напомним, в августе 2021-го в последнем раунде квалификации ЛЧ "горняки" встречались с "Монако". После минимальной победы на выезде (1:0), в ответном матче в Харькове тоже уступили с разницей в один мяч, но 1:2. Если бы действовали старые правила, то на этом бы лигочемпионовские приключения "оранжево-черных" и закончились – впереди ждала группа Лиги Европы. Но в новых реалиях разборки продолжились в дополнительные полчаса. А там состоялся сумасшедший забег Мудрика, увенчавшийся автоголом Агилара. Помните? В итоге 2:2, 3:2 в сумме – и "Здравствуй, Лига чемпионов!".

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Вчера (23.02.2023) история повторилась. Ведь по старым правилам победа "Ренна" 1:0, которая была зафиксирована по истечении основного времени, гарантировала бы французам выход в следующую стадию турнира. Как говорится, без шума и пыли. Но сейчас – будьте добры, еще два тайма по 15, потом валидольная серия пенальти. И все это для того, что в конце концов, глотая слезы, наблюдать как радуется соперник. Кстати, по иронии судьбы во второй раз жертвой "Шахтера" и измененных правил стал именно французский клуб.

Возникает резонный вопрос: а сколько раз в прежние времена "Шахтер" сталкивался с ситуацией, когда в дело вступало пресловутое правило выездного гола? Тоже дважды! Но за 45 лет своего участия в еврокубках. Причем, оба раз оказывался в роли пострадавшего. В первые это произошло в сезоне-2009/10, который "горняки" начинали в статусе действующего обладателя Кубка УЕФА. Как вице-чемпионы Украины дончанам стартовать в квалификации ЛЧ. В соперниках была скромная румынская "Тимишоара" (сейчас у себя на родине она обитает в подвале 2 Лиги), которую вообще никто не рассматривал всерьез. Но матч в Донецке закончился со счетом 2:2, при этом "оранжево-черные" дважды отыгрывались. А в ответной игре "Шахтеру" так и не удалось пробить оборону хозяев – 0:0. И по правилу выездных голов в следующий раунд отбора ЛЧ прошли румыны, а команде Мирче Луческу пришлось довольствоваться участием в Лиге Европы. Хорошо помню, как на послематчевой пресс-конференции Луче тогда сказал: "Чтобы на будущее обезопасить себя от подобных неожиданностей, нужно обязательно побеждать в чемпионате и выходить в группу ЛЧ напрямую". И "Шахтер" после этого побеждал пять сезонов подряд.

Ну а в сезоне-2017/18, крайний раз пробившись в плей-офф Лиги чемпионов, "горняки" в 1/8 финала уступили по правилу выездного гола "Роме": после победы 2:1 в Харькове проиграли 0:1 в Риме.