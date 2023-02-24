Почувствуйте разницу! Акценты зрителя на играх Днепра-1 и Шахтера в евролигах

Земля и небо, лед и пламя, безысходная тоска и драма с хэппи-эндом. Возможно, это слишком сильные определения для двух, в общем-то, заурядных по статусу матчей еврокубковых плей-офф. Но когда их исход важен лично для вас, если вы не равнодушный нейтральный зритель, а болельщик, этот пафос может звучать уместно.

Если "Шахтеру" нужно было сохранить добытый перевес на выезде во Франции, то "Днепр-1" должен был отыграться на "своем" поле в Кошице. Объединяло обе команды, кроме их прописки в УПЛ и чаяний секты свидетелей Коэффициента, еще и то, что обе играли с нашими обидчиками в этом евросезоне.

Поэтому обе мнились эдакими мстителями за поруганное "Динамо", а в случае днепрян сюда добавлялась и личная вендетта. "Пойманные мстители" - мелькнул было заголовок в концовке матча в Ренне, но, к счастью, спасительный гол в концовке овертайма – Божий промысел, не иначе – заставил о нем забыть.

К нашему великому облегчению, игра в Кошице была "на разогреве" французской, а не наоборот. Хотя, кого она могла согреть в Украине?

Разве что упомянутых сектантов, для которых добытое командой Кучера очечко стало тем самым бревнышком, что позволило поддержать огонь в угасающем кострище. Бесполезно объяснять этим людям, что больше – не значит лучше. Они, как дети, радуются количеству, в то время как наш футбол плодит нищету в Европе.

По-хорошему, внимания любителя игры в этом унылом действе заслуживал лишь один эпизод в ее середине. Не считая пары-тройки полумоментов. А вспомнить хотя бы толстый намек на тонкую опасность у ворот из пределов штрафной площадки, ей-богу, затрудняюсь.

В Ренне моменты, которые назвал бы голевыми, происходили со средней периодичностью раз в десять минут. Для меня это классический показатель зрелищности поединка. Не подкачал даже овертайм, где эта тенденция была успешно продолжена. А серия пенальти была отнюдь не дежурной нервотрепкой, таки-увенчав собой вполне съедобное футбольное кондитерское изделие.

Единственный реальный шанс принести победу "Днепру-1" случился (именно случился) у Пеглоу на 51-й минуте. Как я уже докладывал выше, раньше и позже ловить тут было нечего.

В Ренне на следующей 52-й минуте хозяева после удара Экамби открыли счет, одновременно сравняв его по сумме двух матчей. Последнюю возможность завершить основное время в пользу "Шахтера" не поспевший к мячу вблизи ворот Сикан упустил на 87-й минуте. А уже в компенсированное время Трубин спас нас после удара Тэ.

Казалось, развязка наступила в самом начале второго экстра-тайма: местный Салах забил-таки вожделенный бушующими трибунами гол. Но под занавесочку мы стали свидетелями личной трагедии Белосяна, трансформировавшего в ответный мяч безобидный навес Джурасека.

Основные вехи "лотереи", состоявшей из 14 ударов с точки: а) Два сэйваТрубина кряду позволяют "горнякам" выйти вперед, и тут же Бондаренко закрепляет это преимущество; б) оно почти мгновенно растаяло после промахов Бондаря и Сикана – после пяти ударов счет 3:3; в) Трубин выручает в третий раз, и дает "Шахтеру" шанс, который использует дебютировавший венесуэлец Келси.

О, сюжетец!!! А теперь вернемся на три абзаца выше. Без комментариев.

Что и говорить, нули в Кошице смотрятся единственно возможным результатом, исходя из увиденного на поле (в этом месте автор зевает).

В Ренне, на мой взгляд и по моим подсчетам моментов, основное время "Шахтер" проиграл с условными 1:2. То есть, минус один тут выглядит закономерно. В дополнительное же никто из соперников не "наиграл" на победу, пусть шансы "Ренна" и выглядели солиднее. Поэтому поиски достойнейшего в серии пенальти здесь логичны.

Если же оглянуться на первые матчи, то по сумме впечатлений от всей дуэли АЕК однозначно заслужил проход в 1/8 финала. Тогда как преимущество "Ренна" над "Шахтером" скорее символично – не убедили, хоть и были ближе к успеху.

Вне всяких сомнений, ключевую роль в обоих футбольных спектаклях сыграл фарт. Ведь, сколь ни критикуй "Днепр-1", а в том самом единственном и неповторимом эпизоде его соперника спасла стойка ворот. И поведи днепряне в счете посреди игры, иди знай, как причудливо могла тасоваться колода дальше. В игре или в той же "лотерее".

Будем объективны: самострел Белосяна – редкостное чудо, которое буквально за волосы вытащило на палубу подопечных Йовичевича, уже практически барахтавшихся за бортом 1/8-й. Жуткий и несчастный случай для "Ренна", после которого "Шахтер" получил психологическое преимущество.

Вместе с тем, в послематчевой 11-метровой вакханалии везло как раз хозяевам поля. И пока одни браво затыкали уши и подначивали местную публику после своих успешных "пеналей", другие, не справившись с нервами, откровенно мазали – как Бондарь. Или обидно расстреливали перекладину – как многострадальный Сикан.

Поэтому, без каких-либо оговорок, можно утверждать: это победа имени Трубина. Взять три пенальти – это само по себе футбольный подвиг. Добавьте к этому еще пять-шесть сэйвов в игре. Три из которых – уже в первые четверть часа игры, и по одному – в концовке основного времени и в овертайме.

Огонь файер-шоу за нашими воротами, убежавшие как вода голевые шансы Сикана, и "медный" Трубин – вот, что приходит на ассоциативную память навскидку. Не нравится медный – подберите более прочный металл или сплав.

После нашего стража ворот второй выдающейся фигурой матча (да и всего нашего футбольного вечера) стал герой "Ренна" Доку – самый заметный в его составе на поле инициатор обоих голов в ворота гостей. Третьим назвал бы Гуири.

В "Шахтере" обязательно отметил бы Коноплю. И еще, пожалуй, Судакова – на зрителя более других поработали они. У соперников еще не забыть бы Трюффера.

В Кошице, если очень сильно захотеть, упомянул бы бразильского новичка Пеглоу. Помимо штанги, это ведь он навесил с фланга на Гуцуляка, чей удар на 72-й минуте оставил желать лучшего?

Вообще, конечно, не мешало бы за воротами соперника в этом матче вывесить транспарант: "Довбик – наше все!!!" Думается, даже не в оптимальной форме, он наковырял бы больше моментов, чем вся команда в его отсутствие. А если серьезно, "Днепр-1" очень разочаровал.

Даже в сравнении с летними матчами против того же АЕКа. Тогда команда строилась заново и лишь дебютировала в Европе. Ей катастрофически не хватало опыта, но она играла в футбол, несмотря ни на что. А нынче – это не пароход, это не круиз…

И вот теперь представьте себе, что команда Кучера, как ни в чем не бывало, бодро продолжит собирать очки в чемпионскую копилку УПЛ. Чтобы в перспективе мы увидели ее в квалификации Лиги чемпионов. Подумать страшно, по крайней мере, сейчас. И да, большой привет коэффициентщикам!

Да все я понимаю: первый сезон в новом составе и с новым тренером в ненормальных условиях, лидируют в чемпионате и вышли в евровесну – уже молодцы, опять же первый опыт зимней подготовки к ответственному раннему старту, и т.д. и т.п. Просто как-то привык оценивать наши клубы, в первую очередь, по игре в Европе. А игры-то здесь и не увидел. Печалька.

С другой стороны, чудесно-выдающаяся победа "Шахтера" вполне может оказаться Пирровой. Пока не слышал, а кто-нибудь обратил внимание на то, что первый матч 1/8-й финала из-за дисквалификаций пропустят сразу три основных защитника из четырех? Как жить, и что дальше? "Фейеноорд", говорите? Не ждет ли нас капкан с ямой, полной негатива?

Впрочем, не хотел никому сегодня портить настроение. Да, есть победа. Да, она особенно ценна именно сейчас. Да, радуюсь вместе с вами. И да, жду рестарта УПЛ, как соловей лета. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, как будут выглядеть другие наши команды на фоне этого бодрого "Шахтера" и этого вялого "Днепра-1". И как будет смотреться последний на их фоне…