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В воздухе витал вирус Кариуса: Куртуа и Алиссон подцепили, а Трубину все равно. Обзор матчей еврокубков
Аудиомнение #193 = ЛЧ + ЛЕ + ЛК
Фото: Getty Images, СК Дніпро-1, Шахтар
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Почему сдал Холанд? Может ли "Наполи" выиграть не только Скудетто, но и ЛЧ? Провальный первый тайм в Лейпциге – вина "РБ", а не заслуга "Сити"; кризис "Ливерпуля", комплименты в адрес Ди Марии, недостатки Коло Муани, адаптация "Барселоны" к Вегхорсту, Ризнык как идеальная смена для Трубина – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:36 – "Ренн" – "Шахтер" (2:2, 4:5 в лотерее);
05:31 – "Днепр-1" – "АЕК" (0:0);
07:24 – "МЮ" – "Барселона" (2:1);
15:10 – "Ливерпуль" – "Реал" (2:5);
22:36 – "РБ Лейпциг" – "Манчестер Сити" (1:1);
30:19 – "Интер" – "Порту" (1:0) + неожиданный трибьют… Ди Марии;
33:00 – "Айнтрахт" – "Наполи" (0:2);
37:48 – Не попадайте в офсайд!
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