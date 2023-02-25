В воздухе витал вирус Кариуса: Куртуа и Алиссон подцепили, а Трубину все равно. Обзор матчей еврокубков

Обсуждаем поединки еврокубков. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте также Короли новых правил. Уникальное достижение Шахтера в еврокубках

Почему сдал Холанд? Может ли "Наполи" выиграть не только Скудетто, но и ЛЧ? Провальный первый тайм в Лейпциге – вина "РБ", а не заслуга "Сити"; кризис "Ливерпуля", комплименты в адрес Ди Марии, недостатки Коло Муани, адаптация "Барселоны" к Вегхорсту, Ризнык как идеальная смена для Трубина – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:36 – "Ренн" – "Шахтер" (2:2, 4:5 в лотерее);

05:31 – "Днепр-1" – "АЕК" (0:0);

07:24 – "МЮ" – "Барселона" (2:1);

15:10 – "Ливерпуль" – "Реал" (2:5);

22:36 – "РБ Лейпциг" – "Манчестер Сити" (1:1);

30:19 – "Интер" – "Порту" (1:0) + неожиданный трибьют… Ди Марии;

33:00 – "Айнтрахт" – "Наполи" (0:2);

37:48 – Не попадайте в офсайд!