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Все дело в бутылке. История о том, как Трубин выиграл серию пенальти у Ренна - ФОТО
Все не так просто
фото из соцсетей
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Подсказки на бутылке, которая была у кипера во время серии. На листочке указано, куда предположительно будут наносить удары игроки соперника.
Кто из тренеров сделал Трубину такую подсказку, остается тайной.
Напомним, что украинец отразил три удара соперника, благодаря чему команда вышла в 1/8 финала.
В следующем раунде
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