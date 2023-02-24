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Все дело в бутылке. История о том, как Трубин выиграл серию пенальти у Ренна - ФОТО

Лига Европы
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(1 голосов)

Все не так просто

Все дело в бутылке. История о том, как Трубин выиграл серию пенальти у Ренна - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

"Шахтер" показал подсказку, благодаря которой голкипер команды Анатолий Трубин смог выиграть серию послематчевых пенальти у игроков "Ренна".

Подсказки на бутылке, которая была у кипера во время серии. На листочке указано, куда предположительно будут наносить удары игроки соперника.

Кто из тренеров сделал Трубину такую подсказку, остается тайной.

Напомним, что украинец отразил три удара соперника, благодаря чему команда вышла в 1/8 финала.

В следующем раунде "Шахтер" сыграет против "Фейеноорда".

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
24.02.2023 в 18:25
Хтось з французїв, бо англійською?
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