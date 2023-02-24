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Трубин и четыре игрока Ренна вошли в сборную тура Лиги Европы по версии WhoScored

Лига Европы
(1 голосов)

Однозначно герой матча

Трубин и четыре игрока Ренна вошли в сборную тура Лиги Европы по версии WhoScored

shakhtar.com

Новина українською

В четверг, 23 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которых известный статистический портал WhoScored составил символическую сборную этого раунда.

Вошел в эту сборную и голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который отразил три послематчевых пенальти в матче с "Ренном" (1:2, 5:4 пен.). Он получил оценку в 8,9 балла.

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Интересно, что при этом, в символическую сборную попали и четыре игрока "Ренна".

Напомним, что в 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" сыграет с "Фейенордом".

Трубин и четыре игрока Ренна вошли в сборную тура Лиги Европы по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.02.2023 в 19:33
Ну що тут дивного? Ренн справді значно сильніший за Шахтар. Але у футболі так не рідко так трапляється, що значно сильніший поступаються слабкішому.
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