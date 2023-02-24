Трубин и четыре игрока Ренна вошли в сборную тура Лиги Европы по версии WhoScored

В четверг, 23 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которых известный статистический портал WhoScored составил символическую сборную этого раунда.

Вошел в эту сборную и голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который отразил три послематчевых пенальти в матче с "Ренном" (1:2, 5:4 пен.). Он получил оценку в 8,9 балла.

Интересно, что при этом, в символическую сборную попали и четыре игрока "Ренна".

Напомним, что в 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" сыграет с "Фейенордом".