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Йовичевич - о победе над Ренном: Я настолько доволен, настолько в хайпе

Лига Европы
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Очень яркая победа горняков

Йовичевич - о победе над Ренном: Я настолько доволен, настолько в хайпе

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал проход "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы после победы в серии пенальти над французским "Ренном" (1:2, 5:4 пен.).

"Словами это описать не могу, а могу только поклониться команде за то, что Европа увидела нас. Ребята играют с таким характером и энергией, которые позволяют побеждать команду, которая намного дороже по цене футболистов.

Превратили невозможное в возможное. Я настолько сейчас доволен, настолько в хайпе... Теперь отдохнуть нужно, есть травмированные, есть проблемы с составом", — сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Ренн
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