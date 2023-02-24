Йовичевич - о победе над Ренном: Я настолько доволен, настолько в хайпе

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал проход "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы после победы в серии пенальти над французским "Ренном" (1:2, 5:4 пен.) .

"Словами это описать не могу, а могу только поклониться команде за то, что Европа увидела нас. Ребята играют с таким характером и энергией, которые позволяют побеждать команду, которая намного дороже по цене футболистов.

Превратили невозможное в возможное. Я настолько сейчас доволен, настолько в хайпе... Теперь отдохнуть нужно, есть травмированные, есть проблемы с составом", — сказал Йовичевич.