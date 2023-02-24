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Йовичевич - о победе над Ренном: Я настолько доволен, настолько в хайпе
Очень яркая победа горняков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал проход "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы после
"Словами это описать не могу, а могу только поклониться команде за то, что Европа увидела нас. Ребята играют с таким характером и энергией, которые позволяют побеждать команду, которая намного дороже по цене футболистов.
Превратили невозможное в возможное. Я настолько сейчас доволен, настолько в хайпе... Теперь отдохнуть нужно, есть травмированные, есть проблемы с составом", — сказал Йовичевич.
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