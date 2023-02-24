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После Ди Марии с хет-триком. Трубин занял второе место в голосовании за игрока недели ЛЕ
Анхель оформил хет-трик в игре с Нантом
Getty Images / Global Images Ukraine
На официальном сайте УЕФА завершилось голосование на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, в котором также принимал участие и голкипер "
Кипер горняков занял в голосовании второе место - опередил Флориана Виртца из "Байера" и Йосипа Юрановича из "Униона", однако уступил Анхелю Ди Марии из "Ювентуса", который оформил хет-трик в игре с "Нантом" (3:0).
Напомним, что Трубин, отразил три послематчевых пенальти в матче с "Ренном" (1:2, 5:4 пен.), благодаря чему "горняки" прошли в следующий раунд, где сыграют с "Фейеноордом".
???? Hat-trick hero Ángel Di María wins Player of the Week ????@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL pic.twitter.com/9kGlF0bJgX— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2023
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