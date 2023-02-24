Йовичевич: Фейенорд - топ-команда. Соперник будет фаворитом

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где соперником "горняков" стал "Фейеноорд" .

- Как прокомментируете жеребьевку и чего ожидаете от противостояния с "Фейеноордом"?

- Первым ощущением было то, что мы возвращаемся в Роттердам. Именно там началась наша новая история, и будет приятно вернуться в этот город. А команда у соперника - топ, в этом году "Фейенорд" лидирует в чемпионате. Нет легких противников, и мы уважаем оппонента. Нас ожидают тяжелые матчи, и именно соперник будет фаворитом, но мы будем биться до конца и верить, что чудо может еще раз произойти.

- Вы постоянно отмечаете, что именно соперники являются фаворитами в матчах с "Шахтером". Такой подход помогает?

- Я бы так не сказал, ведь стоит взглянуть только на состав и стоимость футболистов соперника. Но фавориты не всегда выигрывают, хотя нам необходимо реально оценивать положение дел. Вопрос в том, что на поле в течение 95 минут может произойти многое. Именно в день матча следует показать, что ты лучший, - это наша философия. Нужно идти от матча к матчу, чтобы невозможное стало возможным.

- Перед жеребьевкой делали прогнозы относительно будущего соперника?

- Я вообще не хотел об этом думать. В такой ситуации только Бог решает твою судьбу, поэтому я даже не морочил себе голову. "Фейенорд" мы восприняли как хорошего соперника, но ни один из возможных вариантов не был легким. К матчам с нидерландцами будем серьезно готовиться, но сейчас нас ждет игра против "Миная", это наш ближайший приоритет. Есть кадровые проблемы: из-за перебора карточек не сыграют Бондарь, Конопля и Михайличенко, очень важные для команды футболисты. Будет трудно, но надеемся быстро восстановиться после матча с "Ренном", ведь 120 минут после трех месяцев перерыва было для нас слишком сильно и энергозатратно. Нужно восстанавливаться и верить в свой путь в Будапешт.