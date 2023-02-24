Палкин: Нам сначала ошибочно объявили, что соперником будет Арсенал - сердце немного екнуло

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы , где соперником "горняков" стал "Фейеноорд".

- Только что в самолете "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала. Что можете сказать об итогах жеребьевки?

- Во всяком случае это лучше, чем лондонский "Арсенал". Потому что нам сначала объявили, что соперником будет именно "Арсенал", и сердце немного екнуло, но потом сказали, что это ошибочно. А Роттердам - знаковый город для нас: новый тренерский штаб Игоря Йовичевича был представлен там летом, поэтому для тренеров и клуба это событие знаменательное. Хотя, если проанализировать последние полгода с тех пор, как мы начали выступления в чемпионате Украины и группе Лиги чемпионов, мне кажется, для нашего клуба никакой разницы, с кем играть. Ведь выработана такая клубная ДНК, которая позволяет обыграть любого соперника, или по крайней мере выглядеть достойно, потому что даже проиграть можно достойно. Вчерашний поединок показал, что из самых сложных ситуаций мы выходим с высоко поднятой головой. Самое главное, что демонстрируем характер и жажду победы. Это важно. А "Фейенорд" - очень хороший клуб, хорошо нам знакомый, мы с ним играли. Они очень нам помогают в благотворительной деятельности, мы с ними хорошо сотрудничаем. Поэтому будет очень приятно снова приехать в Роттердам и встретиться с нашими добрыми старыми друзьями.

- Какие мысли относительно шансов "Шахтера" в этой Лиге Европы у вас лично?

- У нас всегда есть шансы, даже в Лиге чемпионов. Если серьезно, то сегодня, в условиях войны, горизонт планирования - максимум одна-две недели. И в клубе такая же ситуация с точки зрения планирования и спортивных результатов. Поэтому идем от матча к матчу. И я надеюсь, что мы с каждым днем будем становиться лучше, ведь пришли новые ребята, которые освежили команду. Например, вчера вышел Кевин, и те минуты, что он был на поле, провел шикарно: забил гол, который вывел нас в следующую стадию. Это свидетельствует о том, что наши новички - игроки с хорошим уровнем, с характером. И я верю, что они от игры к игре будут помогать все больше и больше.