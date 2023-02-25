Судаков - о жеребьевке ЛЕ: Где-то может хотели Ференцварош

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы , где соперником "горняков" стал "Фейеноорд".

– Хорошая команда, которая в прошлом году играла в финале Лиги конференций, а сейчас на первом месте в чемпионате Нидерландов. Я знаю некоторых футболистов, это очень талантливые и перспективные игроки.

– Сначала пошутили, что соперником стал "Арсенал". Что ты подумал?

– Подумал, что угадал. Перед жеребьевкой говорил, что выпадет "Арсенал".

– А кто еще что говорил?

– Мы увидели, какие команды есть. Где-то может хотели "Ференцварош". Но в 1/8 Лиги Европы слабых команд нет. Там все на высоком уровне.

Наверное, многие не хотели "Арсенал". Однако "Фейеноорд", – не намного слабее команда.