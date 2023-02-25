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Судаков - о жеребьевке ЛЕ: Где-то может хотели Ференцварош
А не хотели Арсенал
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал
– Хорошая команда, которая в прошлом году играла в финале Лиги конференций, а сейчас на первом месте в чемпионате Нидерландов. Я знаю некоторых футболистов, это очень талантливые и перспективные игроки.
– Сначала пошутили, что соперником стал "Арсенал". Что ты подумал?
– Подумал, что угадал. Перед жеребьевкой говорил, что выпадет "Арсенал".
– А кто еще что говорил?
– Мы увидели, какие команды есть. Где-то может хотели "Ференцварош". Но в 1/8 Лиги Европы слабых команд нет. Там все на высоком уровне.
Наверное, многие не хотели "Арсенал". Однако "Фейеноорд", – не намного слабее команда.
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