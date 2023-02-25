  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Судаков - о жеребьевке ЛЕ: Где-то может хотели Ференцварош
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков - о жеребьевке ЛЕ: Где-то может хотели Ференцварош

Лига Европы
(1 голосов)

А не хотели Арсенал

Судаков - о жеребьевке ЛЕ: Где-то может хотели Ференцварош

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где соперником "горняков" стал "Фейеноорд".

– Хорошая команда, которая в прошлом году играла в финале Лиги конференций, а сейчас на первом месте в чемпионате Нидерландов. Я знаю некоторых футболистов, это очень талантливые и перспективные игроки.

– Сначала пошутили, что соперником стал "Арсенал". Что ты подумал?

– Подумал, что угадал. Перед жеребьевкой говорил, что выпадет "Арсенал".

– А кто еще что говорил?

– Мы увидели, какие команды есть. Где-то может хотели "Ференцварош". Но в 1/8 Лиги Европы слабых команд нет. Там все на высоком уровне.

Наверное, многие не хотели "Арсенал". Однако "Фейеноорд", – не намного слабее команда.

По теме
yellow-arrow
В воздухе витал вирус Кариуса: Куртуа и Алиссон подцепили, а Трубину все равно. Обзор матчей еврокубков
yellow-arrow
Палкин: Нам сначала ошибочно объявили, что соперником будет Арсенал - сердце немного екнуло
yellow-arrow
Хави о вылете от МЮ: Если бы на поле были Педри и Гави, всё сложилось бы иначе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде