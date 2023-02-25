Шахтер впервые выиграл серию пенальти в еврокубках

В матче раунда плей-офф против "Ренна" донецкий "Шахтер" впервые в своей истории победил в серии пенальти.

Ранее "горняки" дважды били послематчевые удара с отметки, и в обоих случаях терпели поражение. В 2002 году "Брюгге" победил дончан (4:1), а в 2016 – "Янг Бойз" (4:2). Они проходили в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Эти поединки происходили еще в эпоху, когда действовало правило выездного гола. После отмены этого правила в 2021-м "горняки" впервые участвовали в серии пенальти как раз в матче против "Ренна".

В общей сложности украинские клубы 10 раз пробивали послематчевые пенальти и лишь трижды побеждали. Кроме "Шахтера" это сделали только "Черноморец" и "Динамо". Одесситы летом 2013-го прошли "Скендербеу" в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы (7:6), а киевляне в отборе в группу Лиги чемпионов в 1998 году победили "Спарту" (3:1).

Отметим, что во всех трех случаях ответный матч украинская команда играла в гостях.

Следующим соперником "горняков" в 1/8 финала ЛЕ станет нидерландский "Фейенорд". Первый поединок будет для "Шахтера" номинально домашним – его команды проведут в Варшаве.