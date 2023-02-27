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Шахтер начал продажу билетов на домашний матч с Фейеноордом в Варшаве

Лига Европы
(1 голосов)

Цены: от 10 до 340 евро

Шахтер начал продажу билетов на домашний матч с Фейеноордом в Варшаве

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Новина українською

"Шахтер" начал продажу билетов на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда".

Встреча состоится 9 марта в Варшаве на Городском стадионе "Легии" имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в 21:00 по местному времени.

Билеты можно купить на официальном сайте "горняков".

Стоимость билетов: 10-30 евро на стандартные трибуны, и 120-340 евро на VIP-места.

Также действуют скидки для детей, студентов, пенсионеров, владельцев сезонных абонементов ФК "Легия" и болельщиков, покупавших в этом сезоне билеты на матчи "горняков" в Лиге Европы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
ФК Шахтар

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