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Шахтер начал продажу билетов на домашний матч с Фейеноордом в Варшаве
Цены: от 10 до 340 евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
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Встреча состоится 9 марта в Варшаве на Городском стадионе "Легии" имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в 21:00 по местному времени.
Билеты можно купить на официальном сайте "горняков".
Стоимость билетов: 10-30 евро на стандартные трибуны, и 120-340 евро на VIP-места.
Также действуют скидки для детей, студентов, пенсионеров, владельцев сезонных абонементов ФК "Легия" и болельщиков, покупавших в этом сезоне билеты на матчи "горняков" в Лиге Европы.
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