Шахтер начал продажу билетов на домашний матч с Фейеноордом в Варшаве

" Шахтер " начал продажу билетов на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда".

Встреча состоится 9 марта в Варшаве на Городском стадионе "Легии" имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в 21:00 по местному времени.

Билеты можно купить на официальном сайте "горняков".

Стоимость билетов: 10-30 евро на стандартные трибуны, и 120-340 евро на VIP-места.

Также действуют скидки для детей, студентов, пенсионеров, владельцев сезонных абонементов ФК "Легия" и болельщиков, покупавших в этом сезоне билеты на матчи "горняков" в Лиге Европы.