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Фейеноорд хочет пригласить украинских беженцев на матч с Шахтером
Жест поддержки от роттердамцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Фейеноорд" планирует сделать красивый жест во время домашнего матча с "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает FCUpdate.
По данным источника, нидерландский клуб хочет пригласить беженцев из Украины, вынужденных покинуть свою страну из-за полномасштабной войны. Роттердамцы собираются разместить их на северной части стадиона "Де Куип", которая решением УЕФА закрыта для местных фанатов из-за беспорядков на прошлых матчах.
Будет ли разрешен доступ украинским беженцам, зависит от УЕФА.
Напомним, матч "Фейеноорд" - "Шахтер" состоится 16 марта. Первая игра пройдет 9 марта в Варшаве.
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