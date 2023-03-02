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Фейеноорд хочет пригласить украинских беженцев на матч с Шахтером

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Жест поддержки от роттердамцев

Фейеноорд хочет пригласить украинских беженцев на матч с Шахтером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фейеноорд" планирует сделать красивый жест во время домашнего матча с "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает FCUpdate.

По данным источника, нидерландский клуб хочет пригласить беженцев из Украины, вынужденных покинуть свою страну из-за полномасштабной войны. Роттердамцы собираются разместить их на северной части стадиона "Де Куип", которая решением УЕФА закрыта для местных фанатов из-за беспорядков на прошлых матчах.

Будет ли разрешен доступ украинским беженцам, зависит от УЕФА.

Напомним, матч "Фейеноорд" - "Шахтер" состоится 16 марта. Первая игра пройдет 9 марта в Варшаве.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) война с россией
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Источник:
FCUpdate

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Комментарии (1)
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ACB (Чернигов)
02.03.2023 в 12:37
Очень достойний поступок!!
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