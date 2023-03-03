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Николини: Если бы Шахтер проиграл Ренну, то не было бы возможности выезжать из Украины

Лига Европы
(2 голосов)

Еврокубки позволяют горнякам пересекать границу

Николини: Если бы Шахтер проиграл Ренну, то не было бы возможности выезжать из Украины

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Карло Николини отметил важность участия донецкого клуба в еврокубках.

"Поездка в Роттердам будет другим изнурительным путешествием, как физически, так и психологически. Объясню почему. Матчи против "Ренна" были в плей-офф, на выбывание. Если бы мы выбыли, то потеряли бы возможность выезжать из Украины как минимум до лета. Именно еврокубки позволяют нам пересекать границу – без этого мы не могли бы.

В таком случае те, у кого за границей семьи, должны решить - либо оставить их там и не видеть четыре месяца, либо забрать с собой в Украину, осознавая всю ответственность. Таковы сейчас мысли, логистика на грани невозможного. Но мы играем, мы идем дальше", — сказал Николини.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится 9 марта в Варшаве. Ответная игра пройдет 16 марта в Роттердаме.

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В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк)
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Источник:
Calciomercato

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