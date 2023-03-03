Николини: Если бы Шахтер проиграл Ренну, то не было бы возможности выезжать из Украины

Ассистент главного тренера "Шахтера" Карло Николини отметил важность участия донецкого клуба в еврокубках.

"Поездка в Роттердам будет другим изнурительным путешествием, как физически, так и психологически. Объясню почему. Матчи против "Ренна" были в плей-офф, на выбывание. Если бы мы выбыли, то потеряли бы возможность выезжать из Украины как минимум до лета. Именно еврокубки позволяют нам пересекать границу – без этого мы не могли бы.

В таком случае те, у кого за границей семьи, должны решить - либо оставить их там и не видеть четыре месяца, либо забрать с собой в Украину, осознавая всю ответственность. Таковы сейчас мысли, логистика на грани невозможного. Но мы играем, мы идем дальше", — сказал Николини.