"Венгрия, тренер-россиянин": хавбек Шахтера рассказал, что хотел получить в соперники Ференцварош

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал, какие мнения у него были перед жеребьевкой 1/8 Лиги Европы:

“Не очень хотел “Арсенал”, потому что все знают, в какой форме сейчас команда. Было бы невероятно тяжело играть с ними. Поэтому “Арсенал” очень не хотелось. Это одна из нескольких команд, которых я очень не желал.

"Фейеноорд" – хорошая команда. Это топ-команда, также находящаяся в фантастической форме. Они долго выигрывают в чемпионате Нидерландов и вышли из группы Лиги Европы с первого места. На такой стадии не бывает лёгких соперников.

Интуиция ничего не подсказывала, но, возможно, хотелось "Ференцварош". Было бы интересно с ними сыграть. Венгрия, тренер-россиянин, потому было бы интересно”, - сказал Бондаренко.