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"Венгрия, тренер-россиянин": хавбек Шахтера рассказал, что хотел получить в соперники Ференцварош

Лига Европы
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А вот "Арсенала" боялся и очень его не хотел

"Венгрия, тренер-россиянин": хавбек Шахтера рассказал, что хотел получить в соперники Ференцварош

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал, какие мнения у него были перед жеребьевкой 1/8 Лиги Европы:

“Не очень хотел “Арсенал”, потому что все знают, в какой форме сейчас команда. Было бы невероятно тяжело играть с ними. Поэтому “Арсенал” очень не хотелось. Это одна из нескольких команд, которых я очень не желал.

"Фейеноорд" – хорошая команда. Это топ-команда, также находящаяся в фантастической форме. Они долго выигрывают в чемпионате Нидерландов и вышли из группы Лиги Европы с первого места. На такой стадии не бывает лёгких соперников.

Интуиция ничего не подсказывала, но, возможно, хотелось "Ференцварош". Было бы интересно с ними сыграть. Венгрия, тренер-россиянин, потому было бы интересно”, - сказал Бондаренко.

Отметим, что "Шахтер" сыграет первый поединок 1/8 ЛЕ против "Фейенорда" в Варшаве 9 марта. Ответный матч состоится в Роттердаме 16 марта.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
Parimatch Ukraine

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