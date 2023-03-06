  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шахтер имеет кадровые проблемы перед матчем ЛЕ с Фейеноордом
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер имеет кадровые проблемы перед матчем ЛЕ с Фейеноордом

Лига Европы
(1 голосов)

Игор Йовичевич рассказал о ситуации в лазарете команды

Шахтер имеет кадровые проблемы перед матчем ЛЕ с Фейеноордом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал о кадровой ситуации в команде после матча 16-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (7:0).

– Была ли возможность дать игровое время новичку Тоирову?

– Хотелось дать ему игровое время, но и Крыськиву нужно было почувствовать игровой ритм, ведь он сможет сыграть с "Фейеноордом". Крыськив провел всего две тренировки в общей группе, поэтому хотелось увеличить обойму футболистов на "Фейеноорд". У нас кадровая проблема с игроками обороны, и мы еще думаем, как ее решить.

Я не знаю, сталкивался ли кто-то с тем, что перед матчем у тебя выпадают оба латераля – Конопля и Михайличенко, плюс Бондарь и Козик, который мог помочь, но два дня назад подвернул голеностоп. Среди защитников мы можем рассчитывать только на Тейлора и Ракицкого. В течение этих четырех дней следует придумать, как слепить достойную и конкурентоспособную команду в игре против достойного соперника. Вчера смотрели матч "Фейенорда", и я увидел их темп, ритм и сильных исполнителей – нам будет очень тяжело. Но мы снова верим, что невозможное может стать возможным, и будем биться – это наш минимум, который мы можем сделать.

– Крыськив успел полностью восстановиться?

– Да, он успел полностью восстановиться и дважды полноценно потренироваться, что не скажешь о Шведе. Марьян тоже восстановился, но он дважды тренировался только в легком режиме. Меня радует, что понемногу все восстанавливаются.

Отсутствует только Матвиенко, у которого четыре или пять дней температура. Это еще одна проблема в обороне, ведь мы не знаем, готов ли он к "Фейеноорду". Такое иногда происходит, но мы должны быть сплоченными, чтобы первый матч сыграть на максимум, — сказал Йовичевич.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Фейеноорд" пройдет 9 марта в Варшаве.

По теме
yellow-arrow
"Венгрия, тренер-россиянин": хавбек Шахтера рассказал, что хотел получить в соперники Ференцварош
yellow-arrow
Николини: Если бы Шахтер проиграл Ренну, то не было бы возможности выезжать из Украины
yellow-arrow
Фейеноорд хочет пригласить украинских беженцев на матч с Шахтером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Дмитрий Крыськив Хусрав Тоиров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
shakhtar.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде