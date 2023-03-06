Шахтер имеет кадровые проблемы перед матчем ЛЕ с Фейеноордом

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал о кадровой ситуации в команде после матча 16-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (7:0).

– Была ли возможность дать игровое время новичку Тоирову?

– Хотелось дать ему игровое время, но и Крыськиву нужно было почувствовать игровой ритм, ведь он сможет сыграть с "Фейеноордом". Крыськив провел всего две тренировки в общей группе, поэтому хотелось увеличить обойму футболистов на "Фейеноорд". У нас кадровая проблема с игроками обороны, и мы еще думаем, как ее решить.

Я не знаю, сталкивался ли кто-то с тем, что перед матчем у тебя выпадают оба латераля – Конопля и Михайличенко, плюс Бондарь и Козик, который мог помочь, но два дня назад подвернул голеностоп. Среди защитников мы можем рассчитывать только на Тейлора и Ракицкого. В течение этих четырех дней следует придумать, как слепить достойную и конкурентоспособную команду в игре против достойного соперника. Вчера смотрели матч "Фейенорда", и я увидел их темп, ритм и сильных исполнителей – нам будет очень тяжело. Но мы снова верим, что невозможное может стать возможным, и будем биться – это наш минимум, который мы можем сделать.

– Крыськив успел полностью восстановиться?

– Да, он успел полностью восстановиться и дважды полноценно потренироваться, что не скажешь о Шведе. Марьян тоже восстановился, но он дважды тренировался только в легком режиме. Меня радует, что понемногу все восстанавливаются.

Отсутствует только Матвиенко, у которого четыре или пять дней температура. Это еще одна проблема в обороне, ведь мы не знаем, готов ли он к "Фейеноорду". Такое иногда происходит, но мы должны быть сплоченными, чтобы первый матч сыграть на максимум, — сказал Йовичевич.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Фейеноорд" пройдет 9 марта в Варшаве.