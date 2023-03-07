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Шахтер против Базеля в заочной борьбе – как основа. Но и Турция активна в Таблице коэффициентов

Лига Европы
(3 голосов)

Анонс первых матчей 1/8-ой финала Лиги Европы и Лиги конференций

Шахтер против Базеля в заочной борьбе – как основа. Но и Турция активна в Таблице коэффициентов

Фото: ФК Шахтер

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время двух предыдущих еврокубковых недель в этом календарном году у Украины были преимущества по сравнению с конкурентами – на кону стояло больше очков (потому что были две команды). Сейчас этого нет. Но и конкурентов стало меньше. По сути, борьба свелась к противостоянию Украины со Швейцарией за тринадцатую строчку. Хотя также держим в поле зрения Турцию, а на не активную Сербию просто нацеливаемся. Необходимо сокращать отставание – и в этом сезоне, и в следующем.

"Шахтер" с "Базелем" в первых матчах Лиги Европы и Лиги конференций могут взять одинаковое количество очков (по два), но цена швейцарских немного выше из-за меньшего делителя ("четыре", тогда как у Украины делится на "пять" "). На неделе Украина может опередить Швейцарию в Таблице коэффициентов, но для этого нужна не только победа "Шахтера" (ничьей будет мало в любом случае), но и поражение "Базеля". Иначе никак.

В рейтинге клубов "Шахтер" не может подняться выше, но может не опуститься ниже чистого 24-го места. Для этого нужно на неделе набрать не меньше очков, чем "Байер" (играет против "Ференцвароша").

Продолжается забава "выведи украинского чемпиона в группу Лиги чемпионов". На неделе нужен вылет из Лиги чемпионов "Брюгге" – безо всяких оговорок. Пойдет на пользу не проход "Челси", ведь в своем чемпионате эта команда идет вне топ-4. Остальные команды, которые играют на неделе, находятся в своих национальных лигах в зоне Лиги чемпионов. Поэтому в настоящее время они угрозы украинским перспективам не несут (хотя по потерянным очкам "Милан", который идет четвертым в своей лиге, не опережает "Рому", а "Тоттенхэм", который также четвертый – не опережает "Ньюкасл" и даже "Ливерпуль" ").

"Унион Сент-Жилуаз" в рейтинге клубов отстает на два очка от "Зари", а "Ницца" с "Андерлехтом" – (приблизительно) на пять с половиной. Будет лучше, если бельгийцев остановят "одноклубники" из Германии, французов – "Шериф", а других бельгийцев – "Вильярреал". "Реал Сосьедад" на три очка отстает от "Динамо" – поэтому здесь за "Рому".

Еще "Зарю" в клубном рейтинге поджимает "Лех", но болеть против поляков – это безнравственно. Тем более, после того как они остановили "Буде-Глимт" и помогли Украине обойти еще и Норвегию. На данном этапе сезона, когда есть активная борьба в Таблице коэффициентов, борьба в клубном рейтинге отходит на второй план.

(выгодны победы команд, выделенные жирным)

Лиги конференций. 09.03.2023

  • "Фиорентина" (Италия) 22:00 "Сивасспор" (Турция);
  • "Гент" (Бельгия) 22:00 "Башакшехир" (Турция);
  • "Базель" (Швейцария) 22:00 "Слован" (Словакия).

Остальные матчи

07.03.2023

  • "Лацио" (Италия) 19:45 АЗ (Нидерланды).

09.03.2023

  • АЕК (Ларнака, Кипр) 19:45 "Вест Хэм" (Англия);
  • "Шериф" (Молдова) 19:45 "Ницца" (Франция);
  • "Андерлехт" (Бельгия) 19:45 "Вильярреал" (Испания);
  • "Лех" (Польша) 22:00 "Юргорден" (Швеция).

Лига Европы. 09.03.2023

  • "Севилья" (Испания) 22:00 "Фенербахче" (Турция);
  • "Шахтер" (Украина) 22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды).

Остальные матчи

  • "Унион" (Германия) 19:45 "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия);
  • "Байер" (Германия) 19:45 "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) 19:45 "Арсенал" (Англия);
  • "Рома" (Италия) 19:45 "Реал Сосьедад" (Испания);
  • "Ювентус" (Италия) 19:45 "Фрайбург" (Германия);
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) 22:00 "Бетис" (Испания).

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В статье: Таблица коэффициентов
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