  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Уже знаком с горняками. Стало известно, кто обслужит матч Шахтер - Фейеноорд
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже знаком с горняками. Стало известно, кто обслужит матч Шахтер - Фейеноорд

Лига Европы
(1 голосов)

Игра пройдет 9 марта

Уже знаком с горняками. Стало известно, кто обслужит матч Шахтер - Фейеноорд

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Стали известны арбитры первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Фейеноордом".

Поединок рассудит словацкий бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. На линиях будут работать Бранислав Ханцко и Ян Позор. Четвертый рефери - Петер Кралович.

За систему VAR будут отвечать немцы Кристиан Дингерт и Харм Осмерс.

Напомним, матч "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится в четверг, 9 марта в Варшаве. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет 16 марта.

К слову, Кружляк уже работал на матчах с участием "Шахтера": победа горняков у "Истанбул Башакшехира" (2:0) в 2016 году, у "Хоффенхайма" (3:2) в 2018 году, у "Вольфсбурга" (3:0) в 2020, а также поражение от "Реала" (1:2) в октябре 2022-го.

По теме
yellow-arrow
Шахтер против Базеля в заочной борьбе – как основа. Но и Турция активна в Таблице коэффициентов
yellow-arrow
ПСЖ против Баварии, Шахтер в ЛЕ и матч Днепр-1 -Динамо. Расписание футбола на 6-12 марта
yellow-arrow
Шахтер имеет кадровые проблемы перед матчем ЛЕ с Фейеноордом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Иван Кружляк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде