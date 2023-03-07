Уже знаком с горняками. Стало известно, кто обслужит матч Шахтер - Фейеноорд

Стали известны арбитры первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Фейеноордом".

Поединок рассудит словацкий бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. На линиях будут работать Бранислав Ханцко и Ян Позор. Четвертый рефери - Петер Кралович.

За систему VAR будут отвечать немцы Кристиан Дингерт и Харм Осмерс.

Напомним, матч "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится в четверг, 9 марта в Варшаве. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет 16 марта.

К слову, Кружляк уже работал на матчах с участием "Шахтера": победа горняков у "Истанбул Башакшехира" (2:0) в 2016 году, у "Хоффенхайма" (3:2) в 2018 году, у "Вольфсбурга" (3:0) в 2020, а также поражение от "Реала" (1:2) в октябре 2022-го.