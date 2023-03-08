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Шахтер прибыл в Варшаву на матч Лиги Европы против Фейеноорда
Игра состоится 9 марта
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Делегация донецкого "Шахтера" прибыла в Варшаву на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда".
Во вторник, 7 марта, "горняки" провели утреннюю тренировку во Львове, после чего отправился автобусами в польский Жешув, откуда чартерным рейсом прилетел в Варшаву.
Сегодня подопечные Игора Йовичевича проведут открытую тренировку. Также некоторые игроки примут участие в предматчевой пресс-конференции.
Матч "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится 9 марта на Городском стадионе "Легии" имени маршала Юзефа Пилсудского. Старт поединка - в 22:00 по киевскому времени.
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