Шахтер прибыл в Варшаву на матч Лиги Европы против Фейеноорда

Делегация донецкого "Шахтера" прибыла в Варшаву на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда".

Во вторник, 7 марта, "горняки" провели утреннюю тренировку во Львове, после чего отправился автобусами в польский Жешув, откуда чартерным рейсом прилетел в Варшаву.

Сегодня подопечные Игора Йовичевича проведут открытую тренировку. Также некоторые игроки примут участие в предматчевой пресс-конференции.

Матч "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится 9 марта на Городском стадионе "Легии" имени маршала Юзефа Пилсудского. Старт поединка - в 22:00 по киевскому времени.