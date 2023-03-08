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Шахтер прибыл в Варшаву на матч Лиги Европы против Фейеноорда

Лига Европы
(1 голосов)

Игра состоится 9 марта

Шахтер прибыл в Варшаву на матч Лиги Европы против Фейеноорда

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Делегация донецкого "Шахтера" прибыла в Варшаву на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда".

Во вторник, 7 марта, "горняки" провели утреннюю тренировку во Львове, после чего отправился автобусами в польский Жешув, откуда чартерным рейсом прилетел в Варшаву.

Сегодня подопечные Игора Йовичевича проведут открытую тренировку. Также некоторые игроки примут участие в предматчевой пресс-конференции.

Матч "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится 9 марта на Городском стадионе "Легии" имени маршала Юзефа Пилсудского. Старт поединка - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
shakhtar.com

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