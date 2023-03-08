Шахтер - Фейеноорд: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Донецкий "Шахтер", несмотря на скепсис, продолжает свой еврокубковый путь. Коллектив Йовичевича сумел осенью достойно выступить в Лиге Чемпионов, а после прошел французский "Ренн" в рамках Лиги Европы. Да, было тяжело, но путь продолжается. Уже в четверг "горняки" сыграют первый поединок в рамках 1/8 ЛЕ, а противостоять украинскому коллективу будет нидерландский "Фейеноорд".

Команда Арне Слота менее года назад играла в финале Лиги Конференций, а ныне лидирует в родной Эредивизи. Не стоит думать, что "Шахтеру" выпал проходной оппонент, однако и с ним играть можно. И проходить его так же можно.

Смотрите первый матч 1/8 Лиги Европы в четверг, 9-го марта, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Шахтар - Феєнорд Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "Ренн" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".