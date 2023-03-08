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Шахтер - Фейеноорд: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Фейеноорд", Лига Европы, 9 марта 2023
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер", несмотря на скепсис, продолжает свой еврокубковый путь. Коллектив Йовичевича сумел осенью достойно выступить в Лиге Чемпионов, а после прошел французский "Ренн" в рамках Лиги Европы. Да, было тяжело, но путь продолжается. Уже в четверг "горняки" сыграют первый поединок в рамках 1/8 ЛЕ, а противостоять украинскому коллективу будет нидерландский "Фейеноорд".
Команда Арне Слота менее года назад играла в финале Лиги Конференций, а ныне лидирует в родной Эредивизи. Не стоит думать, что "Шахтеру" выпал проходной оппонент, однако и с ним играть можно. И проходить его так же можно.
Смотрите первый матч 1/8 Лиги Европы в четверг, 9-го марта, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Ренн" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Фейеноорд"
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