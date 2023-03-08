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Хорошо ли вы помните противостояние украинских клубов против нидерландских? Квиз от UA-Футбол

Лига Европы
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Были знаковые победы и интересные игры

Хорошо ли вы помните противостояние украинских клубов против нидерландских? Квиз от UA-Футбол

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 9 марта, пройдут матчи 1/8 финала Лиги Европы. В одном из них донецкий "Шахтер" в Варшаве примет "Фейеноорд". Украинцы с роттердамцами пересекались несколько лет назад, помните те поединки?

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Перед сегодняшним матчем мы предлагаем освежить в памяти матчи украинских клубов против команд из Нидерландов, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей наших клубов против нидерландских исключительно во времена независимости Украины.

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