Хорошо ли вы помните противостояние украинских клубов против нидерландских? Квиз от UA-Футбол

В четверг, 9 марта, пройдут матчи 1/8 финала Лиги Европы. В одном из них донецкий "Шахтер" в Варшаве примет "Фейеноорд". Украинцы с роттердамцами пересекались несколько лет назад, помните те поединки?

Перед сегодняшним матчем мы предлагаем освежить в памяти матчи украинских клубов против команд из Нидерландов, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей наших клубов против нидерландских исключительно во времена независимости Украины.