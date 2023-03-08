  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Палкин: Шахтер 9 лет играет по всей Украине, и это сделало нас командой всей страны
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: Шахтер 9 лет играет по всей Украине, и это сделало нас командой всей страны

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Гендиректор горняков дал интервью нидерландским СМИ

Палкин: Шахтер 9 лет играет по всей Украине, и это сделало нас командой всей страны

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин перед матчем Лиги Европы с "Фейноордом" рассказал нидерландским СМИ, как живет клуб в условиях войны.

"Когда началась война, многие игроки покинули наш клуб, и мы полгода вообще не играли в футбол. В конце концов, нам разрешили играть, но нам пришлось начинать все заново.

В еврокубках ребята показали невероятные результаты, и мы только становимся лучше. Несмотря на сложные условия, игроки действительно показали фантастический футбол. Они ничего не могут поделать с тем, что сейчас война и что нам пришлось восстанавливать команду с нуля. Но они взяли на себя ответственность и сыграли очень хорошо. Они превратились из мальчиков в мужчин.

Все наши игроки выкладываются на 100 процентов, очень мотивированы и доверяют нашим тренерам. Это обеспечивает хороший результат.

9 лет назад нам пришлось покинуть наш город, наш стадион и наших болельщиков. Мы играли по всей Украине, и это сделало нас командой всей страны. Мы не хотим побеждать ради победы, а чтобы показать красивый футбол.

После того, как началась война, в нас уже никто не верил. Многие легионеры ушли, и считалось, что это конец "Шахтера".

Наша игра в еврокубках - это был глоток свежего воздуха, новое начало. Оно показало, что мы можем что-то изменить, даже в плохой ситуации или во время войны. Это было достижением для клуба, для украинского народа и особенно для солдат, которые защищают нашу страну.

Матч с "Фейеноордом"? Это будет сложно. Некоторые игроки травмированы или дисквалифицированы из-за желтых карточек, так что это будет сложная игра. Но я надеюсь, что мы сможем показать хороший футбол.

Речь идет о том, чтобы показать себя и отдать все, что у нас есть. Не потому, что мы хотим играть в футбол, сохранить нашу команду или победить, а для украинского народа и наших солдат. Мы играем для них и благодаря им", - сказал Палкин.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Фейеноорд. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 9 марта 2023
yellow-arrow
Зубков: В еврокубках мы показали украинский дух
yellow-arrow
Тренер играл против Динамо, в центре есть свой Пирло. Роберто Моралес о сопернике Шахтера в ЛЕ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Eenvandaag.avrotros.nl

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2023 в 19:53
Патикін, зав'язуй з совковими лозунгами.
Ответить
0
0
aleks68
08.03.2023 в 20:16
чем ты лучше?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде