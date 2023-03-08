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Палкин: Шахтер 9 лет играет по всей Украине, и это сделало нас командой всей страны
Гендиректор горняков дал интервью нидерландским СМИ
Фото: shakhtar.com
Генеральный директор донецкого "
"Когда началась война, многие игроки покинули наш клуб, и мы полгода вообще не играли в футбол. В конце концов, нам разрешили играть, но нам пришлось начинать все заново.
В еврокубках ребята показали невероятные результаты, и мы только становимся лучше. Несмотря на сложные условия, игроки действительно показали фантастический футбол. Они ничего не могут поделать с тем, что сейчас война и что нам пришлось восстанавливать команду с нуля. Но они взяли на себя ответственность и сыграли очень хорошо. Они превратились из мальчиков в мужчин.
Все наши игроки выкладываются на 100 процентов, очень мотивированы и доверяют нашим тренерам. Это обеспечивает хороший результат.
9 лет назад нам пришлось покинуть наш город, наш стадион и наших болельщиков. Мы играли по всей Украине, и это сделало нас командой всей страны. Мы не хотим побеждать ради победы, а чтобы показать красивый футбол.
После того, как началась война, в нас уже никто не верил. Многие легионеры ушли, и считалось, что это конец "Шахтера".
Наша игра в еврокубках - это был глоток свежего воздуха, новое начало. Оно показало, что мы можем что-то изменить, даже в плохой ситуации или во время войны. Это было достижением для клуба, для украинского народа и особенно для солдат, которые защищают нашу страну.
Матч с "Фейеноордом"? Это будет сложно. Некоторые игроки травмированы или дисквалифицированы из-за желтых карточек, так что это будет сложная игра. Но я надеюсь, что мы сможем показать хороший футбол.
Речь идет о том, чтобы показать себя и отдать все, что у нас есть. Не потому, что мы хотим играть в футбол, сохранить нашу команду или победить, а для украинского народа и наших солдат. Мы играем для них и благодаря им", - сказал Палкин.
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