Палкин: Шахтер 9 лет играет по всей Украине, и это сделало нас командой всей страны

Генеральный директор донецкого " Шахтера " Сергей Палкин перед матчем Лиги Европы с "Фейноордом" рассказал нидерландским СМИ, как живет клуб в условиях войны.

"Когда началась война, многие игроки покинули наш клуб, и мы полгода вообще не играли в футбол. В конце концов, нам разрешили играть, но нам пришлось начинать все заново.

В еврокубках ребята показали невероятные результаты, и мы только становимся лучше. Несмотря на сложные условия, игроки действительно показали фантастический футбол. Они ничего не могут поделать с тем, что сейчас война и что нам пришлось восстанавливать команду с нуля. Но они взяли на себя ответственность и сыграли очень хорошо. Они превратились из мальчиков в мужчин.

Все наши игроки выкладываются на 100 процентов, очень мотивированы и доверяют нашим тренерам. Это обеспечивает хороший результат.

9 лет назад нам пришлось покинуть наш город, наш стадион и наших болельщиков. Мы играли по всей Украине, и это сделало нас командой всей страны. Мы не хотим побеждать ради победы, а чтобы показать красивый футбол.

После того, как началась война, в нас уже никто не верил. Многие легионеры ушли, и считалось, что это конец "Шахтера".

Наша игра в еврокубках - это был глоток свежего воздуха, новое начало. Оно показало, что мы можем что-то изменить, даже в плохой ситуации или во время войны. Это было достижением для клуба, для украинского народа и особенно для солдат, которые защищают нашу страну.

Матч с "Фейеноордом"? Это будет сложно. Некоторые игроки травмированы или дисквалифицированы из-за желтых карточек, так что это будет сложная игра. Но я надеюсь, что мы сможем показать хороший футбол.

Речь идет о том, чтобы показать себя и отдать все, что у нас есть. Не потому, что мы хотим играть в футбол, сохранить нашу команду или победить, а для украинского народа и наших солдат. Мы играем для них и благодаря им", - сказал Палкин.