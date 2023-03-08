Йовичевич: Фейеноорд в хорошей форме, но и мы тоже

Главный тренер " Шахтера " Игор Йовичевич поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Фейенордом".

– Сразу хотелось бы поздравить женщин, ведь это день. Этот день очень важен для нас, мужчин, потому что мы чувствуем вашу поддержку, а ваша энергия – это наша мощность и мощь, и так будет всегда. Поздравляем вас с той же любовью, которую вы даете мужчинам. Мы получаем от вас силы и эмоции, с помощью которых можем делать свое дело как можно лучше. Я поздравляю и лично свою жену, благодарен ей за всю любовь. Без женщины крайне тяжело отдавать себя на максимум делу. Получайте удовольствие, ведь это ваш день.

– Как будете решать кадровый вопрос с защитниками, учитывая хорошую результативность "Фейенорда" в чемпионате?

– Завтра нас ожидает тяжелая игра, и даже если бы все наши футболисты могли играть, все равно было бы тяжело. Есть план, есть футбольные аргументы, которые можем противопоставить "Фейенорду". Знаем их слабые и сильные стороны, понимаем, что они представляют собой на поле, в какой форме находятся. Завтра футболисты, которые появятся, будут готовы отдать все силы на поле, и я в этом ни минуты не сомневаюсь. Понятно, что мы должны сыграть организованно, дисциплинированно и сконцентрировано, ведь против нас будет действовать хорошая команда. Но я уверен, что моя команда будет биться от первых до последних минут и мы будем верить в результат. В нашем противостоянии две игры, а этот поединок только первый. Да, он может быть важным со стратегической точки зрения, но мы идем от игры к игре. Завтра будем играть на победу и отдадим для этого все, что сможем.

– Какие сильные стороны соперника можете назвать? Благодаря чему "Шахтер" завтра будет играть на победу?

– У них хорошая, организованная команда, у которой поставлен комбинационный футбол и план на игру. В тех матчах, что мы видели, было заметно наличие ресурса, благодаря которому они переигрывают соперников. Там индивидуально сильные футболисты, на каждой позиции у "Фейеноорда" сильные исполнители, но я бы также отметил командные действия. Повторюсь: соперник в хорошей форме, много забивает, уверенно чувствует себя, а победы только придают силы и веры в собственные способности. Но мы тоже в хорошей форме, и они тоже готовятся к нам, как мы к ним.

– Как военная и политическая ситуация в Украине влияют на команду?

– Мы полностью принимаем нынешние обстоятельства. Испытываем ответственность и отдаем много эмоций игре, потому что обязаны ВСУ тем, что можем играть в футбол и делать то, что любим. Мы несем дух, ответственность и уверенность, а во время матча все это отдаем.

– Насколько комфортно играть домашние еврокубковые матчи в Польше?

– Нам очень комфортно в Польше, ведь польский народ очень поддерживает нас. Благо, в Польше нас могут поддержать сразу два народа.

– Расскажите подробнее о тренерах по физической подготовке, ведь хорошая форма команды по весне – их заслуга.

– Очень неожиданный вопрос. Это все плоды их работы, вдохновения и веры в свои силы. Все тренеры – талантливые ребята, а футболисты уже долго играют друг с другом. Видно, что они бьются друг за друга, и с каждым днем мы прогрессируем как команда, и как люди тоже. Я думаю, самые высокие цели могут решить только люди, а не просто хорошие футболисты. Когда они играют сердцем, хотят проявить характер, потом все это умножается на талант. Их умение терпеть создает конкурентность. Да, ты можешь проиграть матч, но в перспективе получишь большую вероятность успеха. Некоторое время нам это уже удается. Конечно, не следует думать, что мы лучшие, а во время поражений считать, что ты худший, надо найти эмоциональный баланс, ведь линия между победой и поражением очень тонкая. Несколько дней назад я приводил пример для команды, когда футбол ставит тебя на то место, где ты заслуживаешь быть. В игре против "Реала" Рюдигер забрал твое счастье, а в матче с "Ренном" Белосьян его вернул. Возможно, кто-то и не заслуживал какого-либо из этих мячей, но приблизительный баланс есть, поэтому мы сидим сейчас перед вами и обсуждаем перспективы выхода в четвертьфинал. Думаю, у тебя есть больший шанс проявить себя, если ты работаешь честно и как команда.