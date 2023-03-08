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Крыськив: С самого начала в Шахтер мало кто верил – как в чемпионате Украины, так и на евроарене

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Крыськив: С самого начала в Шахтер мало кто верил – как в чемпионате Украины, так и на евроарене

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Фейенордом".

– Дмитрий, как команда подходила к игре и насколько готова к матчу?

– Команда готовилась в обычном режиме: тренировались во Львове, а вчера приехали в Варшаву. Времени на подготовку немного, но у нас действительно сплоченная команда. Думаю, мы готовы к этой игре.

– Каждый раз "Шахтер" не считается фаворитом, но каждый раз команде удается всех удивить игрой и результатом. Благодаря чему это делаете?

– Да, с самого начала в нашу команду мало кто верил – как в чемпионате Украины, так и на евроарене. Но мы сплотились и, как сказал Мистер, сражаемся друг за друга, за всю Украину, за весь персонал, работающий с нами. А когда ты выходишь на поле и бьешся друг за друга, то достигаешь больших целей. Именно поэтому мы сейчас здесь.

– С точки зрения именно игрока, что можешь сказать о вашем оппоненте и конкретно о защите "Фейенорда"?

– Как игрок могу сказать только, что это действительно очень квалифицированная команда, которая очень мастеровитая. "Фейеноорд" хорош именно как команда. Что касается обороны, то Мистер нам на теории сегодня объяснил, что у соперника есть очень сильные крайние защитники, хорошо работающие и на атаку, и на оборону. Будем готовиться и показывать свои лучшие качества на поле.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Дмитрий Крыськив
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Источник:
ФК Шахтар

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