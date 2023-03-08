  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Капитан ПСЖ травмировался на разминке. Вместо него в стартовом составе выйдет другой игрок
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан ПСЖ травмировался на разминке. Вместо него в стартовом составе выйдет другой игрок

Лига Европы
(1 голосов)

Завтра он будет гостить у Шахтера в Польше

Капитан ПСЖ травмировался на разминке. Вместо него в стартовом составе выйдет другой игрок

UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/8-й финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против "Фейеноорда". Первый матч двухматчевого противостояния состоится в Польше – формально домашнем для "Шахтера" поле.

Примечательно, что "Фейеноорд" никогда в своей истории не побеждал украинские команды на выезде. Хотя провел таких пять матчей против трех разных украинских соперников.

В 2002-м году "Фейеноорд" проиграл "Динамо" в Киеве в группе Лиги чемпионов. Через десять лет было поражение от того же "Динамо", но уже в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Затем "Фейеноорд" не смог переиграть "Зарю" в двух гостевых матчах – в квалификации и группе Лиги Европы. Наконец, в 2018-м году роттердамцы играли в одной группе с "Шахтером" и на выезде проиграли 1:3.

Матч Лиги Европы "Шахтер" - "Фейеноорд" начнется 9-го марта в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Крыськив: С самого начала в Шахтер мало кто верил – как в чемпионате Украины, так и на евроарене
yellow-arrow
Йовичевич: Фейеноорд в хорошей форме, но и мы тоже
yellow-arrow
Шахтер - Фейеноорд. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 9 марта 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде