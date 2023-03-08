Капитан ПСЖ травмировался на разминке. Вместо него в стартовом составе выйдет другой игрок

В матче 1/8-й финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против "Фейеноорда". Первый матч двухматчевого противостояния состоится в Польше – формально домашнем для "Шахтера" поле.

Примечательно, что "Фейеноорд" никогда в своей истории не побеждал украинские команды на выезде. Хотя провел таких пять матчей против трех разных украинских соперников.

В 2002-м году "Фейеноорд" проиграл "Динамо" в Киеве в группе Лиги чемпионов. Через десять лет было поражение от того же "Динамо", но уже в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Затем "Фейеноорд" не смог переиграть "Зарю" в двух гостевых матчах – в квалификации и группе Лиги Европы. Наконец, в 2018-м году роттердамцы играли в одной группе с "Шахтером" и на выезде проиграли 1:3.

Матч Лиги Европы "Шахтер" - "Фейеноорд" начнется 9-го марта в 22:00.