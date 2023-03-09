Тренер Фейеноорда: Шахтер интересно анализировать. Команда играет в хороший футбол

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера".

"Шахтёр" существенно поменял состав, но в новом сочетании команда хорошо выступила в групповом этапе Лиги чемпионов. Когда уходит такой игрок как Мудрик, можно ожидать, что команда станет слабее. Тем не менее, Марино Пушич (помощник, - прим.) сказал мне, что за последний год "Шахтёр" привлёк в свой состав многих лучших молодых игроков страны. Поэтому в вопросе качества команда явно не потеряла.

Соперник хорошо обращается с мячом. Роберто Де Дзерби тренировал команду раньше, и я заметил, что он оставил свой след. Игра команды в атаке осталась прежней. Это дисциплинированная команда, которую интересно анализировать. "Шахтёр" играет в хороший футбол.

Йовичевич считает "Фейеноорд" фаворитом противостояния? Этот статус не позволяет выигрывать матчи. Для нас это комплимент, тем более, от тренера клуба, который участвовал в Лиге чемпионов. Мы должны сыграть невероятно сильно, потому что я думаю, что именно у "Шахтёра" более сильная команда", — сказал Слот.