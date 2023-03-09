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Тренер Фейеноорда: Шахтер интересно анализировать. Команда играет в хороший футбол
Арне Слот - о предстоящем матче с "горняками"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера".
"Шахтёр" существенно поменял состав, но в новом сочетании команда хорошо выступила в групповом этапе Лиги чемпионов. Когда уходит такой игрок как Мудрик, можно ожидать, что команда станет слабее. Тем не менее, Марино Пушич (помощник, - прим.) сказал мне, что за последний год "Шахтёр" привлёк в свой состав многих лучших молодых игроков страны. Поэтому в вопросе качества команда явно не потеряла.
Соперник хорошо обращается с мячом. Роберто Де Дзерби тренировал команду раньше, и я заметил, что он оставил свой след. Игра команды в атаке осталась прежней. Это дисциплинированная команда, которую интересно анализировать. "Шахтёр" играет в хороший футбол.
Йовичевич считает "Фейеноорд" фаворитом противостояния? Этот статус не позволяет выигрывать матчи. Для нас это комплимент, тем более, от тренера клуба, который участвовал в Лиге чемпионов. Мы должны сыграть невероятно сильно, потому что я думаю, что именно у "Шахтёра" более сильная команда", — сказал Слот.
Матч "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится сегодня, 9 марта в Варшаве и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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