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"Они, как Аякс и ПСВ". Ван Леувен оценил Шахтер перед игрой с Фейеноордом
Нидерландский тренер дал характеристику донецкой команде
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен сравнил "Шахтер" с ведущими клубами чемпионата Нидерландов.
"У "Шахтера" действительно хорошая команда. Они, как "Аякс" и ПСВ, имеют много молодых и талантливых местных игроков. У них много общего.
Это тоже связано с ситуацией, в которой сейчас находится страна. Здесь чрезвычайно сильный патриотический дух внутри команд. Это, безусловно, касается и тех, кто выступает на европейской арене.
"Шахтер" действует от атаки, но в еврокубках реалистично подходит к подготовке, они всегда хорошо организованы", – сказал нидерландский специалист.
Напомним, сегодня донецкий "Шахтер" примет нидерландский "Фейеноорд" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало - в 22:00 по Киеву.
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