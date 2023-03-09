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"Они, как Аякс и ПСВ". Ван Леувен оценил Шахтер перед игрой с Фейеноордом

Лига Европы
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Нидерландский тренер дал характеристику донецкой команде

"Они, как Аякс и ПСВ". Ван Леувен оценил Шахтер перед игрой с Фейеноордом

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен сравнил "Шахтер" с ведущими клубами чемпионата Нидерландов.

"У "Шахтера" действительно хорошая команда. Они, как "Аякс" и ПСВ, имеют много молодых и талантливых местных игроков. У них много общего.

Это тоже связано с ситуацией, в которой сейчас находится страна. Здесь чрезвычайно сильный патриотический дух внутри команд. Это, безусловно, касается и тех, кто выступает на европейской арене.

"Шахтер" действует от атаки, но в еврокубках реалистично подходит к подготовке, они всегда хорошо организованы", – сказал нидерландский специалист.

Напомним, сегодня донецкий "Шахтер" примет нидерландский "Фейеноорд" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало - в 22:00 по Киеву.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Патрик ван Леувен
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Источник:
fr12.nl

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