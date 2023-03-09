Шахтер - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Шахтер" продолжает свой путь в Лиге Европы, преследуя цель пробиться в четвертьфинал турнира. Но к этому же стремится и соперник "горняков", параллельно борющийся за чемпионство в своей национальной лиге. "Фейеноорд" еще никогда не побеждал украинские команды на выезде, но не прочь переписать историю именно сейчас. Матч состоится в Польше в четверг, 9-го марта 2023-го года. Начало – 22:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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ЛЕ, 1/8 финала. Первая игра

9 марта, Варшава, стадион "Войска Польского"

Арбитр: И.Кружляк

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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