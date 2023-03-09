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Шахтер - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Шахтер - Фейеноорд: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтер - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" продолжает свой путь в Лиге Европы, преследуя цель пробиться в четвертьфинал турнира. Но к этому же стремится и соперник "горняков", параллельно борющийся за чемпионство в своей национальной лиге. "Фейеноорд" еще никогда не побеждал украинские команды на выезде, но не прочь переписать историю именно сейчас. Матч состоится в Польше в четверг, 9-го марта 2023-го года. Начало – 22:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

Влияние "Шахтера" на украинскую Таблицу коэффициентов, все детали борьбы Украины за топ-13 – в профильном телеграмм-канале >>>

"Шахтер" 22:00 "Фейеноорд"

ЛЕ, 1/8 финала. Первая игра
9 марта, Варшава, стадион "Войска Польского"
Арбитр: И.Кружляк
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
09.03.2023 в 14:14
за бабки смотрите сами --идёт война когда вы уже нажрётесь
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