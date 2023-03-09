Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Фейеноорд | Онлайн аудио трансляция матча Лиги Европы
Единственный представитель Украины в еврокубках встречается с лидером чемпионата Нидерландов
Подкасти UA-Футбол
Команда UA-Футбол прокомментирует первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Фейеноордом".
На предыдущем этапе турнира "горняки" не без удачи одолели "Ренн", когда удалось забить усилиями соперника на последних секундах. На этот раз у команды Игоря Йовичевича противостояния с лидером чемпионата Нидерландов. Добавляют трудности дончанам кадровая ситуация, ведь в четверг не смогут выйти на поле сразу четыре ключевых защитника.
Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 9 марта, в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Тренер играл против Динамо, в центре есть свой Пирло. Роберто Моралес о сопернике Шахтера в ЛЕ
- Шахтер - Фейеноорд. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 9 марта 2023
- Россияне нанесли ракетный удар по Украине, взрывы в Киеве, Днепре, Харькове и других городах
- ПСЖ против Баварии, Шахтер в ЛЕ и матч Днепр-1 -Динамо. Расписание футбола на 6-12 марта
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО