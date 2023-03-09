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Шахтер - Фейеноорд | Онлайн аудио трансляция матча Лиги Европы

Лига Европы
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Единственный представитель Украины в еврокубках встречается с лидером чемпионата Нидерландов

Шахтер - Фейеноорд | Онлайн аудио трансляция матча Лиги Европы

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Команда UA-Футбол прокомментирует первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Фейеноордом".

На предыдущем этапе турнира "горняки" не без удачи одолели "Ренн", когда удалось забить усилиями соперника на последних секундах. На этот раз у команды Игоря Йовичевича противостояния с лидером чемпионата Нидерландов. Добавляют трудности дончанам кадровая ситуация, ведь в четверг не смогут выйти на поле сразу четыре ключевых защитника.

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 9 марта, в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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Шахтер - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
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