Шахтер - Фейеноорд | Онлайн аудио трансляция матча Лиги Европы

Команда UA-Футбол прокомментирует первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Фейеноордом".

На предыдущем этапе турнира "горняки" не без удачи одолели "Ренн", когда удалось забить усилиями соперника на последних секундах. На этот раз у команды Игоря Йовичевича противостояния с лидером чемпионата Нидерландов. Добавляют трудности дончанам кадровая ситуация, ведь в четверг не смогут выйти на поле сразу четыре ключевых защитника.

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 9 марта, в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко