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Несмотря на запрет УЕФА, 300 фанатов Фейеноорда поддержат команду в матче против Шахтера

Лига Европы
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Болельщики роттердамцев все-таки смогли достать билеты

Несмотря на запрет УЕФА, 300 фанатов Фейеноорда поддержат команду в матче против Шахтера

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, 9 марта, в Варшаве состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Шахтер" примет "Фейеноорд".

Из-за штрафных санкций УЕФА фанаты роттердамского клуба не получили официальной квоты на посещение поединка, однако, как сообщают нидерландские источники, порядка 300 болельщиков команды все-таки стали обладателями билетов на игру и будут присутствовать на трибунах.

Фанаты "Фейеноорда" сейчас замечены в польской столице.

Стадион на котором состоится матч, может сместить 31 800 зрителей. Согласно ожиданиям донецкого клуба, на трибунах будет порядка 17 тысяч болельщиков.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
fr12.nl

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