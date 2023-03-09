Несмотря на запрет УЕФА, 300 фанатов Фейеноорда поддержат команду в матче против Шахтера

Сегодня, 9 марта, в Варшаве состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором " Шахтер " примет "Фейеноорд".

Из-за штрафных санкций УЕФА фанаты роттердамского клуба не получили официальной квоты на посещение поединка, однако, как сообщают нидерландские источники, порядка 300 болельщиков команды все-таки стали обладателями билетов на игру и будут присутствовать на трибунах.

Фанаты "Фейеноорда" сейчас замечены в польской столице.

Стадион на котором состоится матч, может сместить 31 800 зрителей. Согласно ожиданиям донецкого клуба, на трибунах будет порядка 17 тысяч болельщиков.