Спортинг - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лидер английского чемпионата начинает свой еврокубковый путь в 2023-м. Первым соперником "Арсенала" в 1/8 финала Лиги Европы станет "Спортинг". Следует отметить, что в составе лондонских "канониров" в основе выйдет украинский легионер Александр Зинченко. Делает ли ставку Артета на победу во втором по статусу евротурнире или пожертвует им ради АПЛ? Этот матч может дать первые ответы.

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Лига Европы. Первый матч. 1/8 финала

9 марта. Начало в 19:45

"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) – "Арсенал" (Лондон, Англия)