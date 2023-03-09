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Ракицкий, Топалов и Крыськив в старте Шахтера на Фейеноорд
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 9 марта, "
Уже известны стартовые составы команд.
Шахтер: Трубин, Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Траоре
Запасные: Шевченко, Пятов, Фарина, Тотовицкий, Швед, Джурасек, Очеретько, Назарина, Петряк, Сикан, Келси
Фейеноорд: Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсон, Виффер, Кекчю, Шыманськи, Идрисси, Хименес, Джаханбахш
Запасные: Марсиано, Троост, Расмуссен, Данило Перейра, Дилросун, Пайшао, Лопес, Траунер, Таабуни, Касанвирджо, Бульяуде, Миламбо
Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
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