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Ракицкий, Топалов и Крыськив в старте Шахтера на Фейеноорд

Лига Европы
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Ракицкий, Топалов и Крыськив в старте Шахтера на Фейеноорд

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 9 марта, "Шахтер" проведет свой первый, домашний матч Лиги Европы 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда".

Уже известны стартовые составы команд.

Шахтер: Трубин, Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Фарина, Тотовицкий, Швед, Джурасек, Очеретько, Назарина, Петряк, Сикан, Келси

Фейеноорд: Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсон, Виффер, Кекчю, Шыманськи, Идрисси, Хименес, Джаханбахш

Запасные: Марсиано, Троост, Расмуссен, Данило Перейра, Дилросун, Пайшао, Лопес, Траунер, Таабуни, Касанвирджо, Бульяуде, Миламбо

Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.03.2023 в 21:16
тейлор - это жесть!
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+1
0
Cassid (Kiev)
09.03.2023 в 20:52
Ну хоть Матвиенко на поле, а то были слухи, что не выйдет. П.С. Зря грузина не заявили. ИМХО он лучше Тейлора
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+2
0
Cassid (Kiev)
09.03.2023 в 20:48
Защита смущает конечно. Два левоногих центра и два крайка, не умеющих защищаться
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+1
0
aleks68
09.03.2023 в 20:55
увы других нет.
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+1
0
Cassid (Kiev)
09.03.2023 в 21:27
Причем еще осенью казалось, что проблема будет как раз с левоногим центром. Когда Рака не было, а Матвиенко должен был уйти. А вот как повернулось.
0
0

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