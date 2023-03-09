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Спортинг - Арсенал 2:2. Классический матч Лиги Европы
Футбол среднего качества, но много зрелищных моментов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, 1/8 финала, первый матч. Лиссабон, “Жозе Алваладе”
“Спортинг” – “Арсенал” 2:2
Голы: Инасио 34, Паулинью 55 – Салиба 22, Мортиа 62 (авт.)
“Спортинг”: Адан – Сен-Жюст, Коатес, Инасио – Эшгаю (Диоманде 76), Гонсалвеш, Морита, Рейс – Эдвардс (Фатаву 89), Тринкан (Сантуш 71) – Паулинью (Чермити 76)
“Арсенал”: Тернер – Зинченко (Томиясу 63), Кивиор (Габриэл 71), Салиба, Уайт – Джака, Жоржиньо (парти 71), Виейра – Нелсон (Смит-Роу 71), Мартинелли, Сака
Предупреждения: Коатес 23, Морита 58 – Зинченко 23, Мартинелли 43
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