  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. СК Днепр-1: Хотим побеждать в каждом следующем матче
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СК Днепр-1: Хотим побеждать в каждом следующем матче

Лига Европы
(1 голосов)

"Зимний" чемпион Украины представил новичков

СК Днепр-1: Хотим побеждать в каждом следующем матче

Паріматч

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

СК "Днепр-1" входит во вторую часть сезона Украинской Премьер-лиги лидером и одним из главных претендентов на титул. В межсезонье "днепряне" точечно усилили состав и готовы реализовывать амбициозные планы.

9 марта "Днепр-1" совместно с титульным партнером Parimatch Ukraine провели пресс-конференцию, на которой представили зимних новичков клуба и обсудили цели и перспективы команды.

– Мы пытались усилить все позиции и подписать тех футболистов, которых хотел главный тренер команды. Мы старались сделать все возможное в этом направлении. Сегодня нам стало гораздо труднее приглашать футболистов-иностранцев, и не каждый игрок сегодня готов ехать в страну, где идет полномасштабная война. Но в целом наш проект амбициозен и может помочь игрокам развиваться в спортивном плане и добиваться успехов, - заявил исполнительный директор СК "Днепр-1" Андрей Русол.

Главный тренер "днепрян" Александр Кучер заверил, что каждый из новичков станет усилением для его команды, и вместе они будут решать стоящие перед ними задачи.

- Та группа игроков, которые у нас есть, способны конкурировать между собой за место в составе команды и доказывать своей работой на тренировках, что они достойны выступать в этой команде, - рассказал Кучер.

Напомним, что в межсезонье к команде присоединились Виллиан Хайнер, Жоао Пеглоу, Рональд Матаррита, Евгений Пасич, Евгений Подлепенец, Вячеслав Танковский, Александр Каплиенко и Виталий Федорив. Во время пресс-конференции каждый из игроков получил особую футболку от титульного партнера клуба и стал другом Parimatch.

– Как ответственный национальный бизнес Parimatch Ukraine продолжает стоять с Украиной и украинцами, помогая ВСУ и поддерживая украинский спорт. Знаем, как важны победы своих на всех фронтах. Верим, что этот год станет победным как для наших партнеров, так и для каждого из нас, - отметили в Parimatch Ukraine.

Напомним, что в воскресенье, 12 марта, "Днепр-1" сыграет первый домашний матч второй части сезона против "Динамо".

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Фейеноорд | Онлайн аудио трансляция матча Лиги Европы
yellow-arrow
ЛЕ. Ярая перестрелка Униона и Юниона, Байер одной ногой в четвертьфинале
yellow-arrow
Спортинг - Арсенал 2:2. Классический матч Лиги Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 ПариМатч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде