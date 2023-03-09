Центральный защитник – на стандарте. Арсенал открыл счет в матче против Спортинга

В первом матче 1/8-й финала Лиги Европы "Арсенал" играет на поле лиссабонского "Спортинга". После первого тайма счет 1:1.

Сначала забили лондонцы. Сработал стандарт. Португалец Фабио Виера подал от углового флажка, а центральный защитник Салиба результативно замкнул.

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