Ответили той же монетой Спортинг. сравнял счет с Арсеналом также после углового

В первом матче 1/8-й финала Лиги Европы "Арсенал" играет на поле лиссабонского "Спортинга". После первого тайма счет 1:1.

Сначала забили лондонцы – они удачно разыграли угловой. Но "Спортинг" недолго был в роли отстающего. Уже через 13 минут хозяева организовали свое взятие ворот, также удачно использовав угловой удар. Гол-близнец.

Отметим, что на UA-Футболе можно смотреть видео трансляцию матча и следить за ходом событий в текстовом онлайне.