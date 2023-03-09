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Ответили той же монетой Спортинг. сравнял счет с Арсеналом также после углового
Гол-близнец
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8-й финала Лиги Европы "Арсенал" играет на поле лиссабонского "Спортинга". После первого тайма счет 1:1.
Сначала забили лондонцы – они удачно разыграли угловой. Но "Спортинг" недолго был в роли отстающего. Уже через 13 минут хозяева организовали свое взятие ворот, также удачно использовав угловой удар. Гол-близнец.
Отметим, что на UA-Футболе можно смотреть видео трансляцию матча и следить за ходом событий в текстовом онлайне.
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