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Зинченко и компании нужно догонять. Спортинг второй раз забил Арсеналу

Лига Европы
(1 голосов)

А начиналось все с гола канониров

Зинченко и компании нужно догонять. Спортинг второй раз забил Арсеналу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче 1/8-й финала Лиги Европы "Арсенал" играет на поле лиссабонского "Спортинга". После первого тайма счет был 1:1.

Но в начале второй 45-минутки "Спортинг" вышел вперед – отличился Паулинью, удачно сыграв на добивании.

Отметим, что на UA-Футболе можно смотреть видео трансляцию матча и следить за ходом событий в текстовом онлайне.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон)
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
09.03.2023 в 21:18
Та поки ви писали вже 2-2 :) Все гаразд.
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