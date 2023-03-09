Зинченко и компании нужно догонять. Спортинг второй раз забил Арсеналу

В первом матче 1/8-й финала Лиги Европы "Арсенал" играет на поле лиссабонского "Спортинга". После первого тайма счет был 1:1.

Но в начале второй 45-минутки "Спортинг" вышел вперед – отличился Паулинью, удачно сыграв на добивании.

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