Лига Европы
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2:2. Арсенал не отстает от Спортинга
Команды устроили перестрелку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8-ой финала Лиги Европы "Арсенал" играет на поле лиссабонского "Спортинга". После первого тайма счет был 1:1.
В начале второго тайма португальцы вышли вперед, но "Арсенал" быстро сравнял. Случился автогол японца Мориты.
Отметим, что на UA-Футболе можно смотреть видео трансляцию матча и следить за ходом событий в текстовом онлайне.
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