2:2. Арсенал не отстает от Спортинга

В первом матче 1/8-ой финала Лиги Европы "Арсенал" играет на поле лиссабонского "Спортинга". После первого тайма счет был 1:1.

В начале второго тайма португальцы вышли вперед, но "Арсенал" быстро сравнял. Случился автогол японца Мориты.

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