Лига Европы
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Лига Европы. Рома уверенно разобралась с Сосьедадом на домашнем стадионе
Клуб Моуриньо в очередной раз демонстрирует качественный результат в Лиге Европы
Фото: asroma.com / Автор невідомий
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига Европы, 1/8 финала
Рома - Сосьедад 2:0
Голы: Эль-Шаарави 13, Кумбулла 87
Рома: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Льоренте, Смоллинг, Эль-Шаарави, Кристанте, Матич, Пеллегрини, Кристанте, Дибала.
Сосьедад: Ремиро, Рико, Ле Норман, Субельдия, Горосабель, Ильяраменди, Мерино, Субименди, Силва, Кубо, Серлот.
Предупреждения: Ильяраменди 69, Субименди 71, Горосабель 80
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