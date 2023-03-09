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Лига Европы. Рома уверенно разобралась с Сосьедадом на домашнем стадионе

Лига Европы
(1 голосов)

Клуб Моуриньо в очередной раз демонстрирует качественный результат в Лиге Европы

Лига Европы. Рома уверенно разобралась с Сосьедадом на домашнем стадионе

Фото: asroma.com / Автор невідомий

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига Европы, 1/8 финала

Рома - Сосьедад 2:0

Голы: Эль-Шаарави 13, Кумбулла 87

Рома: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Льоренте, Смоллинг, Эль-Шаарави, Кристанте, Матич, Пеллегрини, Кристанте, Дибала.

Сосьедад: Ремиро, Рико, Ле Норман, Субельдия, Горосабель, Ильяраменди, Мерино, Субименди, Силва, Кубо, Серлот.

Предупреждения: Ильяраменди 69, Субименди 71, Горосабель 80

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Рома (Рим)
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