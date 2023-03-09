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Наказали венгров с российским тренером. Байер - Ференцварош 2:0. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Байер - Ференцварош ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.03.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Наказали венгров с российским тренером. Байер - Ференцварош 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Байер" получил в 1/8-й финала Лиги Европы довольно удобного соперника. По крайней мере, "Ференцварош" – это уже не столь опасная команда, как была при тренерстве Сергея Реброва. Немцы это доказали. Леверкузен спокойно забил дважды и практически гарантировал себе выход в четвертьфинал. По крайней мере, отыграться венграм будет сложно.

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы.

Леверкузен, БайАрена
"Байер" – "Ференцварош" 2:0
Голы: Демирбай 9, Тапсоба 86

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В статье: Байер (Леверкузен) Ференцварош (Будапешт)
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