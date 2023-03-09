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Веселый союз. Видео голов и обзор матча Лиги Европы Унион - Юнион 3:3
Результативная ничья почти тезок
twitter.com/fcunion
Обе команды проводят прекрасный сезон: берлинский "Унион" в этом сезоне ведет активную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов и некоторое время даже создавал проблемы "Баварии" в борьбе за титул. Бельгийский "Юнион" второй в национальной лиге и еще не потерял шансов побороться за титул. Похожие названия придали дополнительную остроту этому противостоянию. Пока фаворита в паре определить не удалось. Однако голов уже в первой игре тезки подарили много.
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Лига Европы. Первый матч. 1/8 финала
"Унион" (Берлин, Германия) - "Юнион Сен-Жиллуаз" (Сен-Жиль, Бельгия) 3:3
Голы: Юранович 42, Кнохе 69, Михель 89 - Бонифейс 28, Вертессен 58, Бонифейс 72
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